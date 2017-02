Πάντα ήμουν της άποψης ότι θα δώσω κάτι παραπάνω αλλά δε θα χρειάζεται να αλλάξω hardware και ηλεκτρικά μετά και μέχρι στιγμής όλα είναι οκ.



Και εγώ αυτής της άποψης ήμουν, γι'αυτό και πήρα την Gibson όταν μπορούσα.Είχα άδικο. Οι low-end / mid-priced Gibsons έχουν, δυστυχώς, πολλά περιθώρια για αναβάθμιση. Άσε που δεν είναι μόνο θέμα αναβάθμισης. είναι θέμα... customisation, δηλαδή να φέρεις τον ήχο μιας κιθάρας πιο κοντά σε αυτό που θέλεις να ακούς.Για να μην παρεξηγηθώ, δεν θέλω να πω πως κάποιος πρέπει σώνει και καλά να... αναβαθμίζει τις κιθάρες που αγοράζει ή να τις custom-άρει οπωσδήποτε. Αν κάποιος είναι ικανοποιημένος με αυτό που έχει στα χέρια του και ακούν τα αυτιά του, that's all there is to it, που λένε. Είσαι μια χαρά.Αυτό που θέλω να πω ότι αν κάποιος νιώθει ότι η κιθάρα του δεν ακούγεται ή και δεν παίζει όπως εκείνου του ταιριάζει, τότε την σήμερον ημέρα υπάρχουν τόσες after-market επιλογές που λύνον τόσα πολλά θέματα, που δεν υπάρχει περίπτωση να μη φτιάχνεται το πρόβλημα, όποιο και αν είναι αυτό.Τα μοναδικά θέματα που δεν φτιάχνονται (δηλαδή στα Fenter-οειδή, φτιάχνεται ακόμα και αυτό...) είναι το να μην σου "κάθεται" ο λαιμός στο χέρι (το οποίο βασικά σημαίνει ότι κακώς την αγόρασες...) ή να αποφάσισες ότι θέλεις εντελώς άλλο είδος οργάνου (π.χ. από Strat σε Les Paul).