Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211691.0

Γεια χαρά σε όλους!Σύντομα θα κυκλοφορήσει το καινούριο μου άλμπουμ και με την ευκαιρία ανέβασα ένα από τα κομμάτια στο YouTube!Δώστε του λίγο χρόνο γιατί στην γέφυρα παίζει vibrandoneon και mellotron ο Γιώργος ΚατσάνοςMusic, Lyrics & Arrangement by Nassos Conqueso.Produced by Nassos Conqueso.Website ► Nassos Conqueso | Under the Endless Sky Facebook ► https://www.facebook.com/NassosConqueso Twitter ► https://twitter.com/mad_nassos Recorded at Zero Gravity Studios (Athens, GR).Engineered by Dimitris Dimitriades.Mixed by Dimitris Dimitriades.Mastered by Anestis Psaradakos at Athens Mastering.Γιώργος Μητσοτάκης: DrumsΚατερίνα Κώτηi: BassΧρήστος Ζαντιώτης: Acoustic GuitarsΚλεάνθης Κωνσταντινίδης: Vocals, Shaker, TambourineΓιώργος Κατσάνος: Mellotron, Vibrandoneon, Rhodes PianoΔικαία Μαργιωλάκη: AccordionNassos Conqueso: ProgrammingΣτίχοι:Looking into the sparkle of your eyes in the moonlightSoftly holding your hand under the candlelightThat’s a moment I want to rememberMidnight could last foreverThe band is playing a waltz and I ask you to dance by the riverWe go under the bridge and I feel like I’m getting a feverYou’re my heart’s and my mind’s possessorMidnight could last foreverAnd we dance and we dance under the starsAnd her red dress is folding around my figureAnd we laugh, we fall down in the sandAnd the moon is a ball on the tip of my fingerYou’ve proved to me smoothly you’re such a good-kisserI’m holding you gently in my arms and I whisper“Let’s spend our lives together”Hoping midnight will last forever