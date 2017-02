Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211702.0

To Σάββατο 18.02, οι Γρηγόρης Βάϊος & Σταμάτης Γρίσπος συναντιούνται στα decks και “παρκάρουν” τα Garage Rock δισκάκια τους στο ΠΟΔΗΛΑΤΟ.Ετοιμαστείτε για μια βραδιά με άφθονες βρώμικες κιθάρες & αυθεντικό rock attitude, σφαιρική alternative αντίληψη παντρεμένη με νεανικό ενθουσιασμό, γεμάτη με τα πιο αγαπημένα ακούσματα από πέντε δεκαετίες rock' n ‘roll!Ένα μουσικό ταξίδι απ' την Αμερική, στην Αγγλία κι από εκεί στην Αυστραλία. Περιλαμβάνονται κι ενδιάμεσες στάσεις. Ενδείκνυται χρήση σανίδας του surf.TAGS : Garage, Punk, Surf, Psych, 60s Teen Beat & everything from The Stooges to The Ramones.Sponsored by Syd RecordsΠΟΔΗΛΑΤΟΘεμιστοκλέους 48, ΕξάρχειαΤηλ. 2103303430FB event : https://www.facebook.com/events/377432235967826/