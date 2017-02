μα εσύ το πήγες μέχρι ελαφρολαϊκοέντεχνοσκυλάδικο και μίλησες γενικώς περί ζεϊμπέκικων στα μαγαζιά. γι'αυτό το ξεχείλωσα μέχρι το μέταλ!

Ισως δεν το εθεσα σωστα παντως αυτο που εννοουσα ηταν οτι το ρεμπετικο συνδυασε το ονομα του με ενα μερος της ιστοριας της Ελληνικης μουσικης το οποιο επηρεασε σημαντικα αρκετα μεταγενεστερα ειδη. Πρεπει να του αποδιδουμε το σεβασμο που θα αποδιδαμε στη μπλουζ ή στη κλασσικη μουσικη και να μη το προσεγγιζουμε με τη λογικη (για οσους το προσεγγιζουν ετσι παει αυτο) "α, το ρεμπετικο το τραγουδουσαν στους τεκεδες και στα παλκα και εκεινη την εποχη οσοι επαιζαν σε ρεμπετικα στεκια ειχαν σχεση με τον υποκοσμο" επειδη εχω ακουσει διαφορα απο διαφορους και δε με ευχαριστει ιδιαιτερα αυτο..Να ανακεφαλαιωσω το τελευταιο μου μηνυμα: (εκεινο που ελεγε περι ιστορικων περιοδων του ρεμπετικου) πιστευω πως μετα τη δεκαετια του '80 το ολο πραμα αλλαξε πορεια και εμπορικοποιηθηκε σε σημειο να γινει αγνωριστο..το '30 και '40 ηταν το αντιπροσωπευτικοτερο δειγμα της χαμηλης ταξης των ανθρωπων κυριως μεταναστων αλλα και μη, οι οποιοι ενιωθαν την αδικια που επικρατουσε τοτε λογω της Βασιλειας και του χασματος μεταξυ πλουσιων-φτωχωνκαι το ρεμπετικο στεκι ειχε γινει συνωνυμο του "γκετο" εκεινη την εποχη, στα δικαστηρια τους πηγαιναν οσους επιαναν να κρατουν μπουζουκι και πολυ υποπτο ειναι το γεγονος οτι η χωροφυλακη συνεχως ασχολουνταν με τους ρεμπετες λες και ηταν τιποτα παρανομοι ή περιθωριακοι..το '50 με τον Τσιτσανη ειδικοτερα, εγινε ευρεως γνωστο το μπουζουκι και ολοι ηθελαν να πηγαινουν στα αστικα κεντρα (αστικα... βλεπουμε το οξυμωρο σχημα απο αυτη τη λεξη, ενω παλια μονο οι φτωχοι πηγαιναν να ακουσουν ρεμπετικο) και να εχουν παρε-δωσε με τους μουσικους και τραγουδιστες του ρεμπετικου. και μετα κατα καποιο μυστηριο (ή οχι και τοσο, μαλλον το εφερε η αστικη ταξη στα μετρα της , if you ask me) το ρεμπετικο εχασε τη "μαγκια" και καταντησε κατι πολυ mainstream, σχεδον ολοι ακουγαν στην Ελλαδα του '50 λαϊκη μουσικη, και μετα ηρθαν οι ξενοφερτες μουσικες μοδες το '60 και εγινε το μπαχαλο..πρεπει να ξεψαχνισεις πολυ για να βρεις κατι αυθεντικα γνησιο απο εκεινη την εποχη που σε τιποτα δε θυμιζει τη δικια μας..