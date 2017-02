Δηλαδή εσύ προσωπικά από την εμπειρία σου με prs se, gibson studio και chapman θεωρείς τα εξής:



1. prs και gibson λογικά θα χρειάζονται αλλάγές στα ηλεκτρικά

2. η gibson πιθανόν να χρειάζεται και fret levelling εκτός από αλλαγή στα ηλεκτρικά

3. Ο bridge μαγνήτης της gibson δεν ήταν και ό,τι καλύτερο

4. έχεις ακούσει για τη chapman ότι έρχεται σε άψογη κατάσταση



Κάνω κάτι λάθος στην περίληψή μου;







Και ρωτώ εγώ:



1. Με πόσες prs και gibson έπαιξες και διαπίστωσες το πρόβλημα στα ηλεκτρικά oπότε λογικό επακόλουθο είναι η αλλαγή;

2. Γιατί αγόρασες μια κιθάρα που ήθελε fret treatment και είχε προβληματικά ηλεκτρικά; Δε τη δοκίμασες; Πιστεύεις ότι όλες οι gibson της σειράς αυτής ή το μοντέλο αυτό γενικώς χρειάζονται αυτές τις αλλαγές;

3. Υπάρχει στα αλήθεια καλός και κακός μαγνήτης; Υπό την έννοια ότι άμα διαβάσεις τα ξένα φόρα θα διαπιστώσεις ότι π.χ 1.000.000 κιθαρίστες προτείνουν τον seymour duncan A (βάλε όποιο μοντέλο θέλεις εδώ) και άλλο 1.000.000 βρίσκει τον SD A απαράδεκτο. Και να προσθέσω εδώ πως ούτε εμένα μου αρέσει o burstbucker.

4. Πόσους γνωστούς έχεις που αγόρασαν chapman (εγώ προσωπικά κανένα) και από αυτούς πόσοι θεωρείς ότι έχουν την ικανότητα να ξεπεράσουν το σύνδρομο "Η Χ (βάλε όποια μάρκα-μοντέλο θέλεις) κιθάρα που πήρα σπέρνει"; Πιστεύεις στα αλήθεια ότι ειναι vfm;

5. Θεωρείς ότι π.χ ο burstbucker δεν ήταν καλός αλλά ο κινέζικος μαγνήτης και ηλεκτρικά της chapman θα είναι λύρα 100 και δε θα θέλουν αλλαγή;





Δεν έχω σκοπό να σε πικάρω. Το αντίθετο μάλιστα, διαβάζω με προσοχή όσα γράφεις/ονται και απλά προσπαθώ να καταλάβω τη λογική πίσω από αυτά και να δω σε τι βαθμό τελικά αυτές οι απόψεις που διατυπώνεις/νουμε βοηθούν ουσιαστικά τη συζήτηση.



Πολύ σωστά λες πάντως ότι δε μπορείς να κρίνεις από τα βίντεο αν όντως οι κιθάρες είναι καλές και συμφωνώ.



λογικά

'γράφεται'

Σημείωση

Αγαπητέ μου φίλε otto##,Κάνεις κάποιες γενικεύσεις, οι οποίες είναι λανθασμένες. Έγραψα κάτι, αλλά εσύ τα πήρες και τα πήγες σε άλλο επίπεδο. Καταλαβαίνω πως δεν έχεις σκοπό να με πικάρεις, αλλά γενικεύεις κάποια πράγματα σύμφωνα με την κρίση σου, τα οποία μάλιστα δεν έχω γράψει όπως τουλάχιστον τ'αντιλαμβάνεσαι. Τα βάζεις σ'ένα τσουβάλι όλα με άλλα λόγια. Να σου απαντήσω πιο αναλυτικά όμως.1. Όχι με πολλές. Με όσες studio όμως και ειδικά 'φθηνές' usa έχω παίξει (τύπου faded), ακουγόντουσαν πολλά βουιτά, θέματα γείωσης κλπ. Επίσης αναφέρω πως θα χρειαστείς '' αλλαγή στα ηλεκτρικά, μπορεί και όχι. Συνεπώς, δεν είμαι απόλυτος.2. Την αγόρασα από κολλητό. Είχα παίξει όταν την είχε πάρει και είχαμε καταλήξει στις αλλαγές. Μάλιστα, το nut ήταν άθλιο και ήθελε να το αλλάξει. Τελικά άλλαξε bridge μαγννήτη, nut, ηλεκτρικά, ενώ χρειάστηκε και fret levelling. Όταν ήθελε να την 'διώξει' γιατί δεν έπαιζε μαζί της, την πήρα εγώ γιατί δεν ήθελα να πέσει σε ξένα χέρια μιας και είχε γίνει καλή δουλειά και η κιθάρα 'τα σπάει'.3. Προσωπικά, δεν θεωρώ πως υπάρχει κακός μαγνήτης. Θεωρώ πως ο παίκτης τον φέρνει εκεί που θέλει. Ο συγκεκριμένος όμως, όσες φορές είχα παίξει, δεν μου 'κόλλαγε' να στο πω έτσι με τον neck. Δεν υπήρχε ισορροπία. Όσες φορές είχα παίξει μαζί της, αυτό είχα καταλάβει. Αυτός που έχει τώρα πάνω δεν με τρελαίνει γιατί είναι γκαζιάρικος, αλλά είναι καλύτερος από τον προηγούμενο και ταιριάζει καλύτερα με τον neck (seymour duncan custom custom ο bridge). Ακόμα και τώρα πάντως, σκέφτομαι ν' αλλάξω και τους δύο πάλι για κάτι πιο vintage. Δεν το έχω κάνει γιατί κολλάω σε αυτό που ανέφερα πριν. Δεν μου φταίνει οι μαγνήτες αν δεν μπορώ να βγάλω ήχο εγώ, λόγω αταλαντοσύνης4. Δεν έχω παίξει και κανείς γνωστός μου δεν έχει αγοράσει chapman. Αναφέρω μάλιστα,πως είναι value for money κι εργοστασιακά έρχονται σε άψογη κατάσταση. Αν με ρωτάς προσωπικά, δεν θ' αγόραζα μία γιατί απλά δεν μου κάνει, ούτε και θέλω να βλέπω το όνομα του chapman. Προτιμώ να γράφει gibson5. Βλέπε απάντηση στο 4.Προσωπική μου άποψη από την μέχρι τώρα εμπειρία μου (όχι μόνο σε κιθάρες αλλά γενικότερα), όταν μία εταιρεία θέλει να κυκλοφορήσει ένα προϊόν το οποίο φέρει την φίρμα της εταιρείας (στην περίπτωσή μας gibson) στο 1/5 της κανονικής τιμής, από κάπου 'κόβει'. Η προσωπική μου εμπειρία είναι πως κόβει από κατώτερης ποιότητας ηλεκτρικά, μαγνήτες (το συζητάμε), fret levelling, 'κακό' nut κι άλλα παρόμοια ποιοτικά κριτήρια. Σε τί ποσοστό συμβαίνει αυτό κι αν είναι γενικό το φαινόμενο, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Τα λαμβάνω όμως υπ'όψιν μου και τα θεωρώ και λογικά. Αλοίμονο αν μία studio faded παίζει από το εργοστάσιο όπως μία custom shop. Τέλος, δεν πιστεύω πως υπάρχει άνθρωπος - κιθαρίστας, που έχει αγοράσει φθηνό όργανο και δεν έχει επέμβει με μετατροπές, αργά ή γρήγορα.Πιο συγκεκριμένα με τις chapman, επειδή ακριβώς δεν πουλάνε όνομα, 'ενδεχομένως' να προσέχουν λίιιιιγο περισσότερο στο quality control από μία gibson faded. Αν κάνω λάθος, συμπαθάτε με.Αυτά.Φιλικά,: Τα παραπάνω αφορούν προσωπικές μου και μόνο απόψεις. Αν κάποιος δεν συμφωνεί, no need to argueForum είναι, απόψεις ανταλλάσουμε