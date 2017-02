Κομματια του Jean Michel Jarre των 70s που ακουγα μικρος σε κατι σοβιετικα καρτουν με τον Σεβαχ τον θαλασσινο, οπως το Oxygen 2. Ολα εφφετζιδικα moody μινορε που ως παιδι blew my mind.





Το Dire dire docks του Koji Kondo απ'το Super Mario 64. Δεν εχω ξανακουσει πιο πετυχημενη χρηση ηλεκτρικου πιανου.





Το θεμα του Spirit temple του Koji Kondo απ'το Zelda: Ocarina of time. Ατμοσφαιρικα εσωστρεφες.





Το Conquest of paradise του Vangelis. Πως παει απ'το σκοτεινο θεμα με την χορωδια στο συμφωνικο-ηλεκτρικο θριαμβικο θεμα, ανατριχιλα μεχρι και σημερα.





Το Children του Robert Miles. Αυτο το πιανο.





Το Porcelain του Moby. Το τελειο τραγουδι για ονειροπολια στην πισινα.





Το Inside του Moby. Με κλειστα τα ματια.





Το Kashmir απο Led Zeppelin. Μονο αυτο να ειχαν γραψει παλι θα ειχαν μεινει στην ιστορια.





Το The thin line between love and hate των Iron Maiden, οι μελωδιες, τα ριφφ και τα σολο σπερνουν. Το καλυτερο τραγουδι απ'το Brave new world, και ενα απ'τα καλυτερα τους, αν και δεν το παιζουν live.





Το Dreams απο Van Halen. Upbeat rock απ'τα καλυτερα, με συγκινητικο μηνυμα.





Human nature απο Michael Jackson. Απιστευτη συμφωνια μουσικης και στιχου.





Send me an angel απο Scorpions. Δεν εχω ξαναδει καλυτερη αποδοχη απ'τον κοσμο σε live, το αξιζει.





Crockett's theme (Miami Vice) απο Jan Hammer. Εμπνευσμενη ατμοσφαιρα και μαματη χροια στην κιθαρα του Jeff Beck.





Elevate απο St. Lucia. Τραγουδι των 2010s που καταφερνει να ειναι και escapist και party song μαζι. Me gusta.





Frozen απο Madonna. Mmmmmmmm.





Pure shores απο All Saints. Soundtrack του παραδεισου.





Το θεμα των ξωτικων απ'τον Αρχοντα των δαχτυλιδιων του Howard Shore. Μαγεμενο.





Kama sutra απο IDF. Ελλας 1999.





Champagne? απο Satriani. Μπορεις σχεδον να το γευτεις.





Power over me απο Mr Mister. Για ταξιδια.





Amore per te του Mango. Ντελικατο οσο δεν παει.



Και πολλα πολλα αλλα.