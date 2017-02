Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211720.0

DEATHDISCOΩγύγου 16 και Λεπενιώτου 24, ΨυρρήΗΣΑΠ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΗΣΕΙΟ / ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΜΕΤΡΟ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙLIKE CLOCKWORK : A Chapeau Noir Costume PartyFile Under : Indie | Alternative | Electronica | 80's & 90'sΤο βράδυ της Παρασκευής 24 Φεβρουαρίου, φορέστε το μαύρο σας καπέλο, τα καλύτερα λευκά και τις τιράντες σας και (αφού πιείτε ένα ποτήρι Moloko Plus) περάστε μια βόλτα από το Death Disco για μια διαφορετική αποκριάτικη βραδιά!Η ομάδα Chapeau Noir (Giannis Andriotis & George Common) και ο special guest star Stamatis Grispos (Modern Tapes) θα αναλάβουν να σας .. χορέψουν σε ρυθμούς Indie Pop, Alternative Rock & Electronica.Oι μεταμφιέσεις, παρότι δεν είναι υποχρεωτικές, είναι κάτι παραπάνω απο καλοδεχούμενες.Νο Droogs on the dancefloor and no Ultraviolence allowed.Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στο Death Disco. Got Milk?Powered by Chapeau NoirFB event : https://www.facebook.com/events/1456849587681637/