Googlαρωντας με αφορμη το θεμα σου,βρηκα σε διαφορα φορουμς απαντηση απο τεχνικο της mesa που λεει τα εξης:Response from Kris at Mesa:"Well the cable is a 5pin DIN cable but a simple MIDI cable will not work properly. With a MIDI cable only 3 of the 5 pins are active and with our cables all 5 pins are active plus the metal ring around the pins ThanksKris"Δηλαδη θελεις ενα midi καλωδιο που εκτος απ το οτι θα ειναι συνδεδεμενα ΚΑΙ τα 5 pins του (και δεν θα ειναι εσωτερικα τριων αγωγων), θα ειναι συνδεδεμενο ΚΑΙ το ground.Αν δεν βρεις καποιο τετοιο,ή θα πληρωσεις το γνησιο ή θα φτιαξεις ενα (που δεν ξερω τελικα ποση διαφορα θα εχει στην τελικη τιμη απ το γνησιο)Edit: ειδα οτι αυτο https://m.thomann.de/gr/the_sssnake_pmk10bk_midikabel.htm?o=12&search=1490660821 γραφει οτι εχει συνδεδεμενα και τα 5pins σε σχεση με τα υπολοιπα midi που γραφουν μονο για 3 pins. Αν υποθεσουμε οτι υπαρχει και η γειωση σε ολο αυτο,κατα πασα πιθανοτητα θα δουλεψει.