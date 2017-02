εκτός εάν πρόκειται για κάποια μουσική επένδυση έργου (φιλμ ή θέατρο)

Το άκουσα κι εγώ.Ναι, είναι επίσης ένα soundtrack.Εφιαλτικό, εσωτερικό, ανομολόγητο.Το παιχνίδι των φωνών, που εναλλάσσουν μοτίβα μεταξύ τους, ο καλειδοσκοπικός προβολέας που μια φωτίζει το ένα και μια το άλλο όργανο, μου θυμίζουν ένα λαβύρινθο χωρίς διέξοδο.Μια αέναη αναζήτηση ενός ξέφωτου που δεν υπάρχει.Επίσης το γεγονός ότι σε όλο το κομμάτι η ένταση του ήχου ανεβαίνει, συνάδει σ' αυτό το συναίσθημα κλειστοφοβίας (που εμένα προσωπικά μου δημιούργησε).Φαντάζομαι (και φυσικά μάλλον κάνω λάθος) ότι στηρίζεται σε σειραϊκά μοτίβα που μπλέκονται μεταξύ τους, και χρησιμοποιούνται αρκετές μορφές τους (καρκινική, αντίστροφη, κλπ)Φώτη, ξανάκουσέ το προσέχοντας την κίνηση των φωνών ξεχωριστά, και πώς δένουν σαν σύνολο.Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.Me like this also very much.Όμως ... εγώ ο γεροπαράξενος, θα ήθελα πολύ να μάθω και τα τεχνικά.Πώς το έγραψες, εξοπλισμό, vsts, vstis, κλπ.EDIT : Θα ήθελα, σε κάποια σημεία, να ακούσω ήχους (πχ γυαλιά που να σπάνε, γέλια, ομιλίες με reverse delay, κλπ) στιγμιαία, ίσα για να τραβήξουν την προσοχή - προβολέα για λίγο, ενώ θα συνεχίζεται το ταξίδι στον εφιάλτη.