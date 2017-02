Gretsch G5420T Electromatic AGR

Ibanez RGDIX6MPB-SBB Iron Label

Jackson SLATTXMGQ 3-6 TP:

Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211744.0

Όσες και όσο φοβερές και εκπληκτικές κιθάρες και να έχουμε, ΠΆΝΤΑ κοιτάμε και λιγουρευόμαστε και άλλες. ΄Η, απλά, την επόμενη. Εμπρός λοιπόν, ποστάρετέ τες. What's next? What's on the G.A.S. list? Αν κερδίζατε το Τζόκερ, ρε αδερφέ... Και αν είχατε απεριόριστο χώρο να τις φυλάτε και απεριόριστο χρόνο να τις χαίρεστε. Και όχι μόνο κιθάρες, και ενισχυτές, γιατί όχι;Γιατί, ως γνωστόν, τα όνειρα είναι δωρεάν.Ξεκινώ: