Τωρα που το πουλοβερ του ευρω εχει αρχισει να ξηλωνεται με αρχη τη χωρα μας, αντι να επιστρεψουμε στη δραχμη ας βρεθει κανας μαγκας πολιτικος να μας παει στο δολαριο. Εκει να δεις G.A.S. μετα



Ας μην εκτροχιάσουμε το νήμα με πολιτική ή παρα-πολιτική κουβέντα, boys. Αν και οφείλω να πω ότι πρέπει να ρωτήσουμε και τους Αργεντίνους που το νόμισμά τους δέθηκε με ισοτιμία με το αμερικάνικο δολάριο, πώς πήγαν τα πράγματα για αυτούς... Εμείς είμαστε πιο κοντά στο Αλβανικό Δηνάριο, νομίζω...Όνειρα, boys & girls, let's keep it going!