ωραίες εποχές που το ότι δεν τα είχες "όλα στο πιάτο" μέσω της τεχνολογίας, σε ανάγκαζε να εκμεταλλεύεσαι στο έπακρο την όποια δημιουργικότητα σου σε πολλαπλά επίπεδα...







Και εγώ είχα πήξει με το πιάνο μικρός και μου πήραν κάποια στιγμή ένα psr500 και καθόμουν στο sequencer να φτιάξω γνωστά κομματάκια για να παίξω από πάνω. axel f, enola gay, final countdown και τέτοια και μου έλεγαν, ολόιδια τα έχεις φτιάξει. χαχαχαχχαΒέβαια αξιακά και ενορχηστρωτικά μπορεί να έμοιαζαν πάρα πολύ αλλά περιορίζονταν στους preset synth ηχους.Μετά άρχισαν να πέφτουν στα χέρια μου καθαρόαιμα σύνθια και ......... χαχαχαχαχα χουχουχουχουχου χιχιχιχιχιχιχιχιχι αααααααααααααααόμως αυτές οι εποχές άξιζαν για οποιονδήποτε ασχολούνταν και ο λόγος εμπεριέχεται εύστοχα στο quote του npapΚαι όπως είπε και ο Μίστερ Μιγιάγκι" First learn stand then learn fly"