Λοιπον, το πειραμα πετυχε! ναι! το παλιο μου αρμονιο δουλεύει κανονικα και σαν midi keyboard, απιστευτο!και ειναι η πρωτη φορα που του εβάλα καλωδιο midi απόταν το απεκτησα... (1987)μια διαπιστωση.. επειδη ειμαι νεος στην ολη φαση midi midi keyboard και ειναι τα πρωτα μου βηματα για μουσικη μεσω pc και midi keyboard.διαπιστωσα οτι υπαρχει μια μικρη καθυστερηση -οταν παταω τα πληκτρα- μεχρι να ακουστει ο ηχος.. να αρχισουν οι στεναχωριες τωρα?διορθωνεται καθολου αυτο? εχω συνδεσει το midi out του αρμονιου στο midi in της καρτας. φανταζομαι οτι να συνδεσω το midi in του αρμονιου midi out της καρτας, δεν εχει καμια σημασια..εχω καρτα ηχου Focusrite Scarlett 6i6 2nd Gen και λαπτοπ αρκετα ισχυρο i7, 16ram.τι μπορει να φταιει? το δοκιμασα στο reason (5). και διαπιστωσα αυτη τη μικρη καθυστερηση ηχου (λιγοτερο απο μισο δευτερολεπτο αν μπορω να υπολογισω σωστα).πως διορθωνεται? δε διορθωνεται? αν συνδεσω αργοτερα καποιο καινουργιο Midi keyboard το οποιο μπορει να συνδεεται μεσω usb απ'ευθειας στο λαπτοπ, θα εχει καποια μειωση?γ***το...