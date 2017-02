δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ.

Εκατσα και άκουσα σχεδόν όλη τη δισκογραφία.

Από Vanguard και μετά με τα ιστορικά της δεκαετίας 90-00.



Ό,τι και να γράψω είναι λίγο και δεν έχει σημασία γιατί δεν μπορώ να βρώ σωστά λόγια.



Απλά ο άνθρωπος αυτός γύρω στο 79 μου άλλαξε όλο τον τρόπο προσέγγισης της κιθάρας.

Μέσα σε μια νύχτα είπα: τέλος ό,τι ξέρεις.

Θα προσπαθήσεις να παίξεις όπως αυτός.



Νοιώθω κι εγώ την ανάγκη να πω λίγα πράγματα. Υπήρχε πάντα κάτι στο παίξιμο του που με άγγιζε βαθιά. Πιστεύω τελικά πως πρόκειται για το δόσιμο του στη στιγμή-είναι ένας από τους πιο in the moment παίχτες που έχω ακούσει.Τον πρωτοείδα στο Meeting of the Spirits από το Royal Albert Hall με τον JM και τον Paco. Αν και στην αυτοβιογραφία του περιγράφει με μελανά χρώματα την συγκεκριμένη περίσταση-σε σχέση με την εξαρτηση του από, λίγο πολύ, όλες τις ουσίες known to man-αυτό που εγώ ξέρω είναι πως μπορώ να τραγουδήσω το σόλο του στο Magna de Carnaval νότα νότα.Ίσως είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς πια το πόσο αλλού ήταν αυτό που έκανε στα τέλη του 60. Πολύ απλά, τότε σχεδόν κανείς δεν έπαιζε έτσι. Jazz κιθάρα ήταν ο Joe Pass. Και ξαφνικά σκάει το Spaces.Έχει γράψει πολλά πράγματα, ωραία πράγματα, πράγματα που φανερώνουν ένα κάρο επιρροές, από Hendrix μέχρι Debussy-πραγματικό fusion, όπως και το παίξιμο του. Και, ξέρει την παράδοση inside out. Ακούστε τον να ξεσκίζει Moment's Notice,Giant Steps και άλλα συναφή...Αγαπημένος μου δίσκος είναι το The Restful Mind, στο οποίο τον συνοδεύουν τα 3/4 των Oregon. Όταν τον είδα live με τον Victor Bailey και τον Lenny White είχα την ευκαιρία να τον πλησιάσω και να του τα πρήξω με το πόσο σημαντικός είναι αυτός ο δίσκος για μένα. Ήταν γλυκύτατος και ευγενέστατος.Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που τον έβλεπα. Η πρώτη ήταν κατα την περιοδεία του Spaces Revisited, μαζί με Billy Cobham. Ηταν τέλη 90, αλλά θυμάμαι σαν να είναι χθες μια καθοριστική στιγμή...παίζανε το Relaxin at Camarillo και κάποια στιγμή το έχει ανοίξει τόσο πολύ και σκέφτομαι...ναι ρε π***** μου, έτσι είναι, έτσι πρέπει να είναι.Θα κλείσω με κάτι που έγινε πριν μια βδομάδα.Επικοινώνησα με την γυναίκα του για να την ενημερώσω πως πιθανότατα ο λογαριασμός του στο fb είχε χακαριστεί-μου είχε έρθει ένα αίτημα φιλίας, κατά τα φαινόμενα ψεύτικο. Μου απάντησε πως ναι, είχα δίκιο και ευχαριστεί πολύ για την ενημέρωση και την υποστήριξη-νωρίτερα είχα δηλώσει πως είμαι μεγάλος φαν. Ακολούθησαν ευχαριστίες, φιλοφρονήσεις και ευχές προς την ίδια και τον Larry για ό,τι καλύτερο, ευχές που με διαβεβαίωσε πως θα τις μεταφέρει.Πέρασαν 5 λεπτά, κι ήμουν μεταξύ οδοντόβουρτσας και πυτζάμας-καθώς όλα αυτά λάμβαναν χώρα 3 τη νύχτα ώρα Ελλάδος, και βλέπω πως έχει έρθει ακόμα ένα μήνυμα. Το ανοίγω και βλέπω...Treacy Coryell has sent you a voice message...Πατάω play και ακούω την γνωστή, βραχνή φωνή...Hey, this is Larry...Συνέχισε ευχαριστώντας με για την επικοινωνία, τα καλά μου λόγια, λέγοντας επίσης πως ο ίδιος, η γυναίκα του και η γάτα τους all doing well, πως ετοιμάζεται για περιοδεία και πως..I hope to see you at a gig sometime. Bye bye.Τέτοια η καλοσύνη του, κύριοι. Bye bye, Larry.Εδώ, από την τελευταία παράσταση...