Δε διαφωνώ για να διαφωνήσω (που είναι η κοινή πρακτική στο φόρουμ), ούτε προσπαθώ να νουθετήσω κανέναν (επισης κοινή πρακτική). Δε λέω ότι οι κοινωνίες αυτές δεν έχουν βιομηχανία ή δεν έχουν αριστεία. Μιλάω για το πως ζει και σκέφτεται η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου σε αυτές τις χώρες. Επιτυγχάνουν πολλά με άλλο τρόπο σκέψεις από τον παραδοσιακό "Αμερικάνικο" τρόπο.Τόνισα πως εκ του αποτελέσματος αυτές οι χώρες ειναι φοβερά παραγωγικές και δυνατές οικονομίες αλλά η κοινωνική νοημοσύνη έχει φοβερή εμπλοκή στην βιομηχανία.[...] Sweden benefits from the world’s most transparent and efficient public institutions, with very low levels of corruption and undue influence. The government is also considered to be one of the most efficient in the world, stated the report.Private institutions also received excellent marks, with firms that demonstrate the utmost ethical behavior (ranked 1st ), strong auditing and reporting standards, and well-functioning corporate boards. Goods and financial markets are also considered very efficient. [...]Το λέει στο δεύτερο λινκ που έβαλες.