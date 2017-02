Όταν στο voice αναζητούν πρόσωπα για καριέρα, πως και γιατί οδηγούν ένα τέτοιο άτομο που κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν θα μιλήσει στο κοινό που θέλει τον Τζωρτζ Κλούνυ να τραγουδάει και δεν του λενε εξ αρχής: φίλε σε μια "καριέρα" του είδους αυτού δεν έχεις θέση.

Και τον προχωράνε.

Για να δείξουν ότι είναι ανώτεροι?

Για να δείξουν ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις?



Δες ετυμολογικά στοιχεία της λέξης "τέρας" :a large, ugly, and frightening imaginary creature."a monster with the head of a hyena and hindquarters of a wolf""legendary sea monsters"Δείχνουν τέρατα (μόρφωσης, εμφάνισης, συμπεριφοράς, αγωγής κλπ). Τέτοιο είναι ο Πολάκης (π.χ.) και η Αντελίνα Τζολή (π.χ.), τέτοιο είναι και ένα παιδί "υπερταλέντο", τέτοιος είναι και ο Ρουβάς, τέτοιο ήταν και η Λάσυ (η σκύλα, ντε).Έτσι λειτουργεί η τηλεόραση.Τώρα, γιατί μας αρέσει να βλέπουμε τέρατα, είναι άλλη κουβέντα.