Στίχοι:

Γεια χαρά σε όλους!Κυκλοφόρησε το καινούριο μου άλμπουμ "Love in Crisis" (σε ηλεκτρονική μορφή - iTunes, Amazon, κτλ) και με την ευκαιρία ανέβασα ένα από τα κομμάτια στο YouTube!Music, Lyrics & Arrangement by Nassos Conqueso.Produced by Nassos Conqueso.Website ► Nassos Conqueso | Under the Endless Sky Facebook ► https://www.facebook.com/NassosConqueso Twitter ► https://twitter.com/mad_nassos Recorded at Zero Gravity Studios (Athens, GR).Engineered by Dimitris Dimitriades.Mixed by Dimitris Dimitriades.Mastered by Anestis Psaradakos at Athens Mastering.Γιώργος Μητσοτάκης: DrumsΚατερίνα Κώτη: BassΧρήστος Ζαντιώτης: Acoustic & Electric GuitarsΓιώργος Κατσάνος: Rhodes PianoΚλεάνθης Κωνσταντινίδης: Backing VocalsNassos Conqueso: Vocals, BaglamasWe take care of the cityDoing always the hardest workWe can’t rest it’s a pityWhether is daylight or already darkWe’ll make decisions for you; you have to follow our rules.Don’t even care if we screw, we think you’re already fools.We’re gonna chew all your food; keep some leftovers for thieves.And when you’re completely nude, we’ll offer you just fig leaves.We look after you peopleOffering always precious jobsWe help you build the desireTo choose over so many goodsWe’ll make decisions for you; you have to follow our rules.Don’t even care if we screw, we think you’re already fools.We’re gonna chew all your food; keep some leftovers for thieves.And when you’re completely nude, we’ll offer you just fig leaves.