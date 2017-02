Otto, Θα πρότεινα κάποιο από τα OD που high-gainίζουν και παίζουν κατά γενική ομολογία καλύτερα με τους περισσότερους ενισχυτές (OCD, MXR badass OD custom modified, Visual Sound TS 808, Mooer Green mile, Bad Monkey... και πολλά ακόμη, που δεν τα σκέφτομαι τώρα) ή κάποιο OD/boost - αν βγάζει και clean boost με το gain στο 0 ακόμη καλύτερα για να boostάρεις τον ενισχυτή σου αφού όπως λες βγάζει καλό gain (ΒΒ preamp second hand, EHX East River Drive, κ.o.κ.) Προσωπικά, από όλα τα παραπάνω, θα κυνηγούσα το BB Preamp, είναι σαν μικρός ενισχυτής στα πόδια σου και marshallίζει, εύκολα κιόλας. Από delay, επίσης κάποιο γύρω στο 100άρικο - MXR Carbon Copy, κάποιο της ΤC (Ater Ego ή Flashback mini ή normal, ή το Ibanez ES-2. Το Morley Wah που αναφέρεις δεν είναι και ακριβώς ο ορισμός της ... φορητότητας. Eίναι βαρύ, μεγάλο και σιδερένιο. Last but not least, πρόσφατα πήρα second hand ένα Line 6 Μ5, για να χρησιμοποιήσω κάποια delay και reverb του σε μια ηχογράφηση. Ίσως δεν ήταν κακή ιδέα, αν πρόκειται να χρησιμοποιήσεις drive μόνο περιστασιακά και επιπλέον είναι πολύ διασκεδαστικό πετάλι γιατί έχει δεκάδες πολύ καλά εφέ που μπορείς να αποθηκεύσεις σε 24 presets (μόνο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάθε φορά μόνο ένα).

"If you don't believe that there's a price for this sweet paradise, just remind me to show you the scars" (B.D.)