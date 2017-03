Το θεμα όμως έχει ενδιαφέρον νομίζω. Τι θα έπρεπε να παίξει ο Carlton?

Το γνωστό του bluesy ύφος για το οποίο σίγουρα καλέστηκε κι ας ξεχώριζε ή να ακολουθήσει το στιλ της παρέας; Εσεις τι λέτε;





Θεωρώ πως πολύ καλά έκανε κι έπαιξε όπως έπαιξε, εξάλλου και υπόλοιποι έπαιξαν ο καθένας με τον τρόπο του. Ο Coryell στην αυτοβιογραφία του λέει...I have to say that Larry Carlton stole the show...and with his pure heart and soul tore through All Blues like I have never heard it...Σίγουρα πολύ μεγάλη φιλοφρόνηση.Κατά τ΄άλλα, τέτοιου είδους events έχουν εορταστικό χαρακτήρα και, παρότι η συνοχή ίσως πάει περίπατο, είναι ενδιαφέρον να ακούς τόσα διαφορετικά στυλ . Πρόκειται για κάποιο τρόπο για την ιστορία της jazz κιθάρας-και τελικά την ιστορία της ίδιας της jazz, ακούγοντας πως παίζουν ο Pattitucci και ο Billy Hart πίσω από κάθε σολίστα είναι σαν να περνούν οι διαδοχικές φάσεις της εξέλιξης αυτής της μουσικής.