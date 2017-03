That sexy little thing just arrived.Ποιοτικά θα έλεγα ότι οι Vintage Modified είναι ένα σκαλί κάτω απότις Classic Vibe αλλά είναι αναμενόμενο καθώς είναι και φτηνότερες.Χρειάστηκε λίγη δουλειά στο nut για να κάθονται πιο βαθιά οι χορδέςκαι να μην σκαλώνουν, λιμάρισμα στις άκρες των τάστων, μερικά ήταναπαράδεκτα στην κάτω πλευρά. Επίσης έτριψα την ακμή του pickguardγια να καμπυλώσει, ήταν κομμένο κάθετα. Τώρα παίζει όπως πρέπει,άλλαξα χορδές σε 9-46 και χαμήλωσα το action, δεν είναι τόσο χαμηλόόπως στις υπόλοιπες κιθάρες μου αλλά δεν ξαναμπλέκω με levelling,είναι ικανοποιητικό και έτσι. Ηχητικά είναι πιο bright από κιθάρες μεκλασικούς humbuckers και μπιστάει όμορφα όταν της τσαμπουκαλεύεσαι.3400γρ ζυγίζει, την περίμενα λίγο πιο ελαφριά.