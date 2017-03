τελικά ποιά είναι αυτή?



εγώ έχω άλλη ένσταση....

πήρες tele και δεν έχει τουλάχιστον τον bridge μαγνήτη τον παραδοσιακό, έστω και φτηνό?



Squier Vintage Modified Cabronita.Δηλαδή, τι να τις κάνεις 3 κιθάρες; Είναι και πρακτικό το ζήτημα. Αν έλεγες θέλω 1 μπάσο και 1 κιθάρα και είσαι και σε budget φάση το καταλαβαίνω, αλλά να γεμίζεις κιθάρες, που λογικά είναι και σχετικά "εισαγωγικές" δε το πολυκαταλαβαίνω. Τη φάση, γεμίζω τον τοίχο κιθάρες όλοι την περνάμε/περάσαμε αλλά στο τέλος δεν ειναι και ό,τι καλύτερο, ειδικά άμα συσσωρεύει κάποιος χαμηλής ποιότητας όργανα.Όπως και να έχει, να τις χαρείς και να περνάς καλά μαζί τους.[/quote]3? 3 είναι αυτές που πήρα φέτοςΜπορώ να πω ότι έχω κλείσει πάντως, δεν ξαναγοράζω τίποτα, εκτός καιαν φύγει κάποια. Την Cabronita την έχει χαλβαδιάσει κολλητός οπότε όταν(και αν) την βαρεθώ θα φύγει αμέσως. Προτιμώ την ποικιλία, τόσο στοχέρι -όσο και στο μάτι, αν είχα μόνο μια θα την βαριόμουν σίγουρα.Η ακριβότερη - καλύτερη κιθάρα που είχα ποτέ ήταν μια StratocasterAmerican Deluxe το 2009, φοβερό όργανο αλλά δεν το ευχαριστήθηκαπερισσότερο από της φτηνές, απλά ήταν άψογη out of the box και δενχρειάστηκε μαστορέματα για να παίζει όπως θέλω. Ήθελα να την έχωπάντα πεντακάθαρη, δεν είχε βγει ποτέ από το σπίτι, δεν ήθελα να δω ούτεγρατουνιά πάνω της, με αποτέλεσμα να την πουλήσω σε λιγότερο απόχρόνο. Πλέον όργανα των 300 ευρώ, αν κάτσεις και ασχοληθείς για ναδιορθώσεις μικρές ατέλειες και να τα σετάρεις παίζουν κατά 95% το ίδιομε όργανα των 1000+. Για τον ήχο δεν έχω μεγάλες απαιτήσεις, κατά 90%με guitar rig στο pc γρατζουνάω, με το ζόρι καταλαβαίνεις διαφορά μεταξύsingle coil και humbucker. Ο λαμπάτος θα ανοίξει μια φορά στις 10 μέρεςγια καθαρά και με την ένταση στο 1. Έψαχνα μπάντα τελευταία αλλά βρήκαμια με 2 κιθαρίστες, οπότε θα τραγουδάω μόνο και οι κιθάρες θα μεπεριμένουν κρεμασμένες δυστυχώς...Hard rock και metal παίζω, τι να τον κάνω τον μονό? Ακόμα και στηStrat δεν κρατήθηκα και έβαλα έναν τύπου hot rails. Η Cabronitaέβγαινε και με κλασικό tele μαγνήτη στη γέφυρα και Bigsby.