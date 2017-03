...καλύτερη κιθάρα που είχα ποτέ ήταν μια Stratocaster

American Deluxe το 2009, φοβερό όργανο αλλά δεν το ευχαριστήθηκα

περισσότερο από της φτηνές, απλά ήταν άψογη out of the box και δεν

χρειάστηκε μαστορέματα για να παίζει όπως θέλω. Ήθελα να την έχω

πάντα πεντακάθαρη, δεν είχε βγει ποτέ από το σπίτι, δεν ήθελα να δω ούτε

γρατουνιά πάνω της, με αποτέλεσμα να την πουλήσω σε λιγότερο από

χρόνο...

...Hard rock και metal παίζω, τι να τον κάνω τον μονό? Ακόμα και στη

Strat δεν κρατήθηκα και έβαλα έναν τύπου hot rails...

Κι εγώ έτσι είμαι με τη διαφορά ότι όταν ένα όργανο μου αρέσει το χρησιμοποιώ και αφού αναπόφευκτα θα έρθει και η πρώτη γρατσουνιά μετά χαλαρώνω. Δε θα αγόραζα relic κιθάρα αλλά και το να μη χρησιμοποιούνται οι κιθάρες είναι ακραίο. Ακόμα χειρότερο να δίνεις κιθάρα που σου αρέσει χωρίς να υπάρχει ανάγκη.Μια χαρά κάνει για hard rock και για τα περισσότερα είδη μουσικής ο tele μονός, the pickup with the biggest balls! Αρκεί να βρεις τον σωστό για σένα. Υπάρχουν πολλοί που πριμάρουν υπερβολικά και δεν είναι για όλους. Ένας με έξοδο γύρω στα 7k-8k και χωρίς υπερβολικές ψιλές είναι πολύ ευέλικτος μαγνήτης και παίζει στη κυριολεξία τα πάντα. Έχω δοκιμάσει μερικές και έχω δύο tele στη κατοχή μου, για μένα ο ήχος της telecaster είναι ο bridge μαγνήτης. Βάλε ότι θες στη neck θέση, three or six saddles το ίδιο μου κάνει. Ο bridge μαγνήτης όταν σου κάτσει είναι μαγεία, δοκίμασε μερικές. Και αν θέλεις metal, με τον σωστό ενισχυτή θα το κάνει και αυτό. Υπάρχουν βέβαια καταλληλότερες κιθάρες για metal, ως γνωστόν καμία κιθάρα δε αποδίδει τέλεια σε όλα τα είδη μουσικής. Πάντως αν κάποιος έχει διαφορετικές κιθάρες, καλό είναι η telecaster να είναι μία από αυτές.