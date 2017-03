Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211827.0

Χαίρεται κι από μένα.Λοιπόν .....έχω φάει πολλές ώρες προσπαθώντας να βρω μια λύση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζω αλλά εις μάτην.Απεγκατέστησα και ξανα εγκατέστησα το logic αλλά καμμία πρόοδος.Συμβαίνει λοιπόν το εξής παράξενο.Όταν στα preferences επιλέγω έξοδο τα ηχεία του υπολογιστή ( mac ) τότε όλα λειτουργούν ρολόι ,χωρίς κανένα πρόβλημα ,χωρίς καμμία καθυστέρηση ,παραμόρφωση στον ήχο ή ότι άλλο.Όταν όμως επιλέγω σαν έξοδο στα preferences την κάρτα ήχου ( LEXICON LAMBDA ) τότε δε δουλεύει τίποτα.Ο επεξεργαστής μοιάζει να τα παίζει ,καθυστερήσεις ,διακοπές ,παραμόρφωση ,ένα εντελως αλλόκοτο αποτέλεσμα που δε μου επιτρέπει να γράψω μουσική με ακουστικά ούτε για πλάκα.Οταν όμως επιλέγω σαν έξοδο τον υπολογιστή όπως είπα ,πάει σφαίρα.Σας επισυνάπτω δύο φωτογραφίες.Χωρίς ακουστικάΜε ακουστικά - και μπόλικα προβλήματαΑυτό ξεκίνησε όταν απεγκατέστησα το soundflower το οποίο είχα βάλει από περιέργεια πριν κάποιες μέρες.Εχω ψάξει στο midi ,έχω κάνει διάφορα αλλά το πρόβλημα παραμένει.Oταν βάζω να παίξει κάποιο ήδη ηχογραφημένο κομμάτι μου βγάζει το εξής μήνυμα"Error while trying to synchronize Audio and MIDI.Sample Rate 29.380 recognized.Check conflict between Logic Pro X and external device."Ισως είναι κάτι πολύ απλό ,ίσως κάτι πιο πολύπλοκο.Ελπίζω να μπορείτε να με βοηθήσετε.Ευχαριστώ προκαταβολικά.