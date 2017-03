OZ NOY - KEITH CARLOCK - JIMMY HASLIP

στο ΑΘΗΝΑ΄ Live (μέσα στο Ωδείο Τέχνης Γ. Φακανάς)



Live: Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Μαρτίου 2017



Σεμινάριο από τον Keith Carlock : Σάββατο 18 Μαρτίου 2017



Τρείς τεράστιες μορφές της διεθνούς μουσικής σκηνής, στη σκηνή του Αθηνά Live.

Πρώτη φορά στην Ελλάδα ο δυναμικός drummer Keith Carlock.

Πρόσφατα ψηφίστηκε από το περιοδικό Modern Drummer ως ο Νο 1 fusion drummer ενώ σε παλαιότερη ψηφοφορία, ως ο καλύτερος drummer όλων των στυλ. Oι συνεργασίες του με τους John Mayer, Sting, Steely Dan, James Taylor, TOTO, Christopher Cross, Donald Fagen, Walter Becker, Diana Ross, Faith Hill, The Blues Brothers Band, Mike Stern, Leni Stern, David Johansen and the Harry Smiths, Richard Bona, Chris Botti, Wayne Krantz, Rudder, Harry Belafonte, Oz Noy, Larry Carlton, Clay Aiken, Rascal Flatts, Paula Abdul and Grover Washington καθώς επίσης και τα εκπαιδευτικά DVDs του τον έχουν κατατάξει στην κορυφή του είδους.



Ο βιρτουόζος κιθαρίστας ο Oz Noy… παίζει Jazz αλλά ακούγεται σαν μείγμα Jazz, Funk, Rock, Blues και R&B.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκινάει στα 13 του χρόνια, ενώ στα 16 του παίζει ήδη με γνωστά ονόματα στο χώρο της μουσικής.

Πολυβραβευμένος και εξαιρετικά ταλαντούχος ο Oz Noy, έχει συνεργαστεί με τους Vinny Colaiuta, D. Weckl, Steve Lucather, J. Pattitucci, Chick Corea, Robben Ford, Richard Bona, Jeff Tain Watts, Mike Manieri, Bill Evans, Tony Braxton κλπ.



Το μοναδικό του στυλ υπερβαίνει όλους τους κανόνες του κιθαριστικού παιξίματος και εστιάζει στο groove παρουσιάζοντας τη δουλειά του με τους groove masters Jimmy Haslip και Keith Carlock.



Στο μπάσσο ο εκπληκτικός Jimmy Haslip, 47 χρόνια στην κορυφή των μπασιστών, επί σειρά ετών μόνιμο μέλος του θρυλικού group Yellowjackets. Κατακτά βραβείο Grammy 2 φορές και 17 φορές Grammy nomination.



Η μπασιστική αξία του Jimmy Haslip, ο νεωτεριστικός ήχος του Oz Noy η ντραμιστική δύναμη του Keith Carlock σε δύο πολυαναμενόμενες συναυλίες στο ΑΘΗΝΑ΄Live



Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 21.30 μ.μ.

Σάββατο 18 Μαρτίου '17 στις 22.30μ.μ.



Σάββατο στις 12.30 το μεσημέρι ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ από τον Keith Carlock



ΑΘΗΝΑ΄ Live

Λ. Ποσειδώνος 3 , Παραλία Μοσχάτου- Ν. Φαλήρου

Τηλ. 210 4813605 - 210 4819355



Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211828.0