11 Μαρτίου ο John Scofield παρουσιάζει το βραβευμένο νέο album Country For Old Men στο Main Stage του gazarte.







Αναμφισβήτητα, ο John Scofield αποτελεί έναν από τους κορυφαίους κιθαρίστες σε παγκόσμιο επίπεδο.



O επονομαζόμενος και ως “Sco”, ο Αμερικανός jazz-rock κιθαρίστας και συνθέτης ανεβαίνει στη σκηνή του gazarte για να μας παρουσιάσει ένα άκρως δεξιοτεχνικό live υψηλού επιπέδου.



Η δουλειά του επηρέασε και καθόρισε σε σημαντικό βαθμό τη jazz από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, δίνοντας πια καθοριστικό ρόλο στην κιθάρα και καταργώντας έτσι τα στερεότυπα της εποχής. Ο μέχρι τότε «σκληρός», ροκ κιθαριστικός ήχος, περιπλέκεται σε ένα ευφάνταστο παιχνίδι δεξιοτεχνίας με τις αρμονικές μελωδίες της jazz και κάπως έτσι ξαφνικά η κιθάρα αποκτά ένα elegant και σοφιστικέ προφίλ.



Στη μουσική του διαδρομή έχει υπάρξει leader σε group της Παγκόσμιας jazz σκηνής ενώ έχει στο ενεργητικό του περισσότερα από 30 album και συνεργασίες με κορυφαίους του είδους μεταξύ των οποίων οι: Tony Williams, Jim Hall, Ron Carter, Herbie Hancock, Joe Henderson, Dave Holland, Terumasa Hino. Η συνεργασία αυτή όμως που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στα μουσικά δρώμενα ήταν αυτή με τον Miles Davis που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που ακουγόταν μέχρι τότε η μουσική.



Με βασικό χαρακτηριστικό του την αστείρευτη ανάγκη για πειραματισμό και εξερεύνηση, καθόλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο John Scofield είναι από τους καλλιτέχνες που διαρκώς δοκιμάζει κάτι νέο, κάτι το οποίο εξακολουθεί να κάνει μέχρι και σήμερα. Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν από τους πρωτεργάτες της funk-oriented electric μουσικής.



Στα live του το κοινό απολαμβάνει υψηλού επιπέδου αυτοσχεδιασμούς σε μία μουσική περιήγηση ανάμεσα στην post-bop, funk edged jazz, and R & B.



Στο live του στο gazarte θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε κομμάτια από το τελευταίο album του «Country for Old Men” που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2016 και το οποίο είναι υποψήφιο για Grammy Award στην κατηγορία Best Jazz Instrumental Album. Πρόκειται για ένα album «φόρο τιμής» σε κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι: George Jones, Dolly Parton, Merle Haggard, James Taylor και Hank Williams μεταξύ άλλων, μέσα από το προσωπικό του πρίσμα. Oι βασικές επιρροές του καλλιτέχνη - blues, traditional folk, bop-informed jazz – μεταλλάσσονται μέσα από την ικανότητά του να «χτίζει» μία αδιάκοπη ένταση και απελευθέρωση δημιουργώντας μία εσωτερική εμπειρία. Ένα μουσικό αποτέλεσμα που «αιχμαλωτίζει» τον ακροατή. Στο album συμμετέχουν και οι καταξιωμένοι μουσικοί Steve Swallow, Larry Goldings και Bill Stewart.



Ένας «θρύλος» της παγκόσμιας μουσικής σκηνής για ένα μοναδικό live στη σκηνή του gazarte, το Σάββατο 11 Μαρτίου.













Ιnfo



Main Stage



Σάββατο 11 Μαρτίου 2017



Τιμή εισιτηρίου:



Προπώληση: A ζώνη: 50€ | Β ζώνη: 40€ | Όρθιοι: €25



Ταμείο: A ζώνη: 53€ | Β ζώνη: 43€ | Όρθιοι: €28



Ώρα έναρξης: 22.00



