"Ο πιο σημαντικός alto σαξοφωνίστας της γενιάς του.” ( Washington City Paper)

"Ένας από πλέον αξιοθαύμαστους alto σαξοφωνίστες της jazz μετά τον Charlie Parker." (The New York Times)



O κορυφαίος alto σαξοφωνίστας, κάτοχος Grammy, Kenny Garrett, επιστρέφει στο αγαπημένο του gazarte, το Σάββατο 18 Μαρτίου.



Ένας μουσικός υψηλής κλάσης το όνομα του οποίου θεωρείται δικαίως συνώνυμο του free spirit καθώς αποτελεί την προσωποποίηση της διαρκούς εξέλιξης και της ανταλλαγής ερεθισμάτων. Ένας λάτρης και πιστός υπηρέτης της jazz που όμως είναι πάντα ανοιχτός στους νεότερους μουσικούς και στους συγγενείς με αυτόν καλλιτέχνες, που περνάει με χαρακτηριστική άνεση από το be bop, στη funk και στην pop, επιβεβαιώνοντας με πάθος το ελεύθερο πνεύμα και τα υψηλά καλλιτεχνικά standards του.



Ήταν μόλις 18 χρονών ο Kenny Garrett, όταν τον επέλεξαν για να παίξει με την Duke Ellington Orchestra. Η συνέχεια υπήρξε εξίσου λαμπρή, με κορωνίδα τα πέντε χρόνια που πέρασε δίπλα στον Miles Davis, που ως γνωστόν διέκρινε από νωρίς τους σπουδαιότερους σολίστες ανδρώνοντάς τους δίπλα του, επί σχεδόν μισό αιώνα. Υπήρξαν όμως κι άλλες λαμπρές συνεργασίες: Joe Henderson, Freddie Hubbard, McCoy Tyner, Pharoah Sanders, Marcus Miller, Brad Mehldau, Chick Corea, Art Blakey, Herbie Hancock, Ron Carter, Elvin Jones... κι η λίστα είναι ατελείωτη! Κι αυτό που έμαθε ο Kenny Garrett κοντά στους κολοσσούς των περασμένων γενεών, είναι να παίζει με την ίδια ποιότητα και έμπνευση όλα σχεδόν τα στυλ της σύγχρονης τζαζ. Πολλοί λίγοι μουσικοί διαθέτουν αυτή του την 'ακροβατική' σχεδόν, ικανότητα. Εξελίσσοντας διαρκώς το συνθετικό του ύφος, ο Kenny Garrett κέρδισε κάθε βραβείο και διάκριση που θα μπορούσε να θελήσει ένας μουσικός, μη εξαιρουμένου και του Grammy.



Το Σάββατο 18 Μαρτίου, απολαμβάνουμε έναν ακόμη κορυφαίο μουσικό της παγκόσμιας μουσικής σκηνής στο gazarte!





Ιnfo



Main Stage

Σάββατο 18 Μαρτίου 2017

Τιμή εισιτηρίου:

Προπώληση: A ζώνη: 45€ | Β ζώνη: 35€ | Όρθιοι: €25

Ταμείο: A ζώνη: 48€ | Β ζώνη: 38€ | Όρθιοι: €28

Ώρα έναρξης: 22.00



Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211830.0