Ένας... one of a kind καλλιτέχνης, που ανεβάζει τη μουσική εμπειρία σε νέα επίπεδα, έρχεται για πρώτη φορά στο gazarte!







«Moυ αρέσει να διασκεδάζω όταν παίζω και μου αρέσει η κωμωδία – αλλά δεν είναι κάτι το συνειδητό. Βασικά, είμαι πολύ ντροπαλό άτομο και δεν χορεύω, ούτε τσακώνομαι. Αλλά είναι όλα αυτά τα πράγματα που έχω μέσα μου, τα οποία όταν παίζω εξωτερικεύονται. Όταν παίζω, βρίσκομαι σε μία νέα πραγματικότητα, στην οποία μπορώ να κάνω όλα όσα δεν κάνω στην καθημερινή μου ζωή».



Σ’αυτήν την δήλωση συμπυκνώνεται ουσιαστικά η κοσμοθεωρία του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη που χρησιμοποιεί σαν όχημα την τέχνη για να εκφράσει το εσωτερικό του μεγαλείο.



Το βασικότερο χαρακτηριστικό ενός μουσικού της jazz είναι συνήθως ο ήχος του. Όσο περισσότερο έλεγχο έχει σε αυτόν ο καλλιτέχνης, τόσο πιο σαφής γίνεται ο χαρακτήρας και η προσωπικότητά του. Η περίπτωση του Bill Frisell όμως είναι διαφορετική κι αυτό είναι που τον καθιστά ξεχωριστό. Η άνεση με την οποία αξιοποιεί και χειρίζεται διάφορα στοιχεία από εναλλακτικά μουσικά πεδία - jazz, rock, country, bluegrass, κ.ά. - τόσο σε επίπεδο μουσικής απόδοσης όσο και τεχνικής, επιβεβαιώνουν την μοναδικότητά του. Και μαζί με το πλούσιο έργο του, τον καθιστούν ανάμεσα στους πιο περιζήτητους κιθαρίστες της σύγχρονης μουσικής. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, έχει κερδίσει το κοινό και ως συνθέτης και band leader.



Οι κριτικές από τα κορυφαία διεθνή Μέσα είναι διθυραμβικές για τον Frisell και αφορούν όλα τα παραπάνω.



“Οι συνθέσεις του κιθαρίστα Bill Frisell, αποτελούν ένα είδος γόνιμου «διαλογισμού» πάνω στην αμερικανική μουσική. Αναμειγνύοντας στοιχεία της rock και country με την jazz και blues, ο Frisell έχει καταφέρει να ανακαλύψει αυτό που τα συνδέει: ο αυτοσχεδιασμός και η αίσθηση του παιξίματος. Σε αντίθεση με άλλους καλλιτέχνες οι οποίοι παίζουν συνδέοντας διαφορετικά μουσικά είδη και οι οποίοι έχουν την τάση να εστιάζουν στο «πάθος», ο Frisell εστιάζει στην ικανοποίηση που προσφέρει η μουσική και στην τρυφερότητα”. (The New York Times)



“Ο Frisell αποτελεί μία αξιοσέβαστη φυσιογνωμία μεταξύ των μουσικών – όπως ο Miles Davis και αρκετοί άλλοι – η «σφραγίδα» του αποτελείται από έναν καθαρό ήχο και μία «καμπυλότητα». Μία αντισυμβατική τεχνική η οποία καθίσταται άμεσα αναγνωρίσιμη”. (The Philadelphia Inquirer)



“Ο Bill Frisell παίζει κιθάρα όπως ο Miles Davis έπαιζε τρομπέτα: στα χέρια τόσο σπουδαίων καινοτόμων, τα όργανα μετατρέπονται σε διαφορετικά «έμβια όντα». Και, όπως και ο Davis, ο Frisell λατρεύει την «έκταση» στον αυτοσχεδιασμό. Αυτό που τρομοκρατεί τους περισσότερους, εκείνον τον κρατά σε εγρήγορση” (The New Yorker notes)



Στις περιπτώσεις καλλιτεχνών όπως ο Bill Frisell πραγματικά είναι τόσα πολλά αυτά που μπορεί να πει κανείς, ωστόσο τίποτα δεν μπορεί να μεταφέρει το την μοναδική εμπειρία ενός live του. Στις 25 Μαρτίου θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και κομμάτια από το τελευταίο του album «When You Wish Upon A Star» που κυκλοφόρησε το 2016.



Bill Frisell live. Μία αστραφτερή προσωπικότητα στο Main Stage του gazarte.



Ιnfo



Main Stage

Σάββατο 25 Μαρτίου 2017

Τιμή εισιτηρίου:

Προπώληση: A ζώνη: 45€ | Β ζώνη: 35€ | Όρθιοι: €25

Ταμείο: A ζώνη: 48€ | Β ζώνη: 38€ | Όρθιοι: €28

Ώρα έναρξης: 22.00



