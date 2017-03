GAZARTE PROUDLY PRESENTS...



BADBADNOTGOOD. Τη στιγμή που όλος ο πλανήτης μιλά για αυτούς, ένα από τα πιο hot ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής για πρώτη φορά στην Αθήνα!



Μία αυθεντική jazz μπάντα που ανατρέπει τα δεδομένα και αποδεικνύει ότι η... hip hop δεν τελείωσε στα 90s.







To ακατάσχετο τζαμάρισμα μετουσιώνεται σε καλά στημένα ακόρντα προς διαφορετικές κατευθύνσεις που δημιουργούν ένα προσωπικό μουσικό προφίλ που κάνει τους πάντες να μιλούν για αυτούς!



Εκρηκτική σκηνική παρουσία. Συμμετοχές στα μεγαλύτερα φεστιβάλ διεθνώς. Συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς καλλιτέχνες. Οι BADBADNOTGOOD ήρθαν για να μείνουν!



Με ένα από τα κορυφαία album της χρονιάς στις αποσκευές τους και τον μοναδικό jazz - hip hop χαρακτήρα τους, το πιο φρέσκο και σύγχρονο jazz κουαρτέτο καταφθάνει για ένα live που θα θυμόμαστε για καιρό!



Let the rhythm take you away!





Ιnfo



Main Stage

BadBadNotGood

Παρασκευή 26 Μαΐου

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση: A ζώνη: 43€| Β ζώνη: 33€| Όρθιοι: 25€

Ταμείο: A ζώνη: 46€| Β ζώνη: 36€| Όρθιοι: 28€

Ώρα έναρξης: 22.00



