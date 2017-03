Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211838.0

Διαβαζοντας πολλα και διαφορα guides για τοποθετηση μονιτορ ηχειων καπου διαβασα και αυτο:Absolutely, avoid sitting right against your back wall. That’s the worst position for comb filteringΠιο πανω εξηγει οτι θελουμε αποσταση απο τον πισω τοιχο για να μην ειναι πολυ ισχυρες οι ανακλασεις, αλλα η απορια μου ειναι γιατι συγκεκριμενα το comb filter επηρεαζει(-εται) περισσοτερο απο την κοντινη αποσταση? Ειναι επειδη δημιουργει πιο πολλα peaks οποτε και πολλαπλασιαζονται οι ανακλωμενες συχνοτητες?edit: για να μη φανω και τελειως χαζος, εννοει comb filtering που τυχον χρησιμοποιουμε στη μιξη ή αυτό που μπορει να προκύπτει απο τις ανακλασεις του χωρου?