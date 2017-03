Εγώ φοβάμαι (ή μάλλον έχω απορία) το εξής. Το γκρουπάρισμα των κιθαριστικών πχ δεν σημαίνει ότι θα κλειδώσουν όλα αυτά μαζί και μετά θα αντιμετωπίζονται ως σύνολο?

Αν χρειαστεί κάτι άλλο? δεν θα χρειαστεί μετά ξεγκρουπάρισμα?

Προτείνεις δηλαδή "να τα βρώ" με τις κιθάρες και να πω that's it πριν αρχίσω να ασχολούμαι με τα άλλα όργανα?

Αυτό ρωτάω.

το γκρουπάρισμα είναι μια από τις πιο "" διαδικασίες της μίξης... δεν "πετάς" μέσα σε ένα όλες τις κιθάρες και καθάρισες (ανέφερα κάπου κάτι τέτοιο?)...κι ούτε φυσικά "κλειδώνει" κάτι... πως θα γίνει άλλωστε κάτι τέτοιο (εκτός αν κάνεις την "βλακεία" να τα "φριζάρεις πειραγμένα" πριν σιγουρευτείς για το το τελικό αποτέλεσμα που επιθυμείς)...κάθε όργανο αντιμετωπίζεται παράλληλα καικαι σαν μέρος ενόςαλλά και διάφορων...στα τύμπανα πχ εκτός τουτους που υπάγεται απευθείας στην master έξοδο, μπορούν να υπάρχουνειδικά για τα τομ, για την μπότα (αν έχει ηχογραφηθεί με 2 mic), το ίδιο και για το snare και πάει λέγοντας...τώραστηνέχεις πρόσβαση "" από το main μέχρι την "απαγωγή" του σε οποιαδήποτε από τις(εδώ) που το αποτελούν...ένα "απλό" παράδειγμα στις κιθάρες τώρα... 2 ακουστικές κιθάρες που παίζουν ρυθμικά απέναντι στην στερεοφωνία, αφού κατά μόνας αρχικά έχουμε καθορίσει μια, στο sub τους θα εξετάσουμε την συμπεριφορά μεταξύ τους με κάποιες κοινές ελαφρές process επεμβάσεις αν χρειαστεί και θα δώσουμε και ένα send στο γενικό effect του χώρου (πράγμα βασικό αν θέλουμε να δώσουμε τελικά θέσεις απλώνοντας διακριτά σε "βάθος" την σκηνή και όχι μονοκόματα να παίζει ο ένας στα γόνατα του άλλου)...κατόπι το sub τους πρέπει να δουλευτεί και συνδυαστικά με αυτό του μπάσου και των τυμπάνων (αλλά και με άλλο γκρουπ με κάποια padοειδή που ίσως υπάρχει) μεαν χρειαστούν, ώστε ηαπό μόνη της να μας ικανοποιεί πριν αρχίσουμε με τηννα προσθέτουμε και σόλο όργανα...με την ίδια αυτή λογική που σε καμία φάση της δεν είναι "," καθότι κάθε τι που "πειράζεται", επηρεάζει και κάτι άλλο και έχει επίδραση μικρή ή μεγάληοπότε τα "πέρα δώθε", "μπρος πίσω"καθίστανται από συχνά έως άκρως κουραστικά κατ ανάγκη...ελπίζω αυτή τη φορά να είμαι πιο σαφής στο ότιαυτό φυσικά... δεν υπάρχει κανόνας.. είπαμε ήδη ότι είναι "δημιουργική διαδικασία" και το "γκρουπάρισμα" και το routing και η σειρά και ο τρόπος αντιμετώπισης και...αν σε ενδιαφέρει βέβαια η δική μου "", όταν επιβάλλεται ένα καλό αποτέλεσμα που να αξίζει ο κόπος, χωρίζω αρχικά σε τρία βασικά γκρουπ το χάος των 30-40 tracks (αν υπάρχουν και φωνές)...Rhythm, Solo, Vocals... από κει και πέρα (πάντα ανάλογα το υλικό) προχωράω στα subs σε όσες υποκατηγορίες με ομάδες οργάνων κρίνω ότι θα με εξυπηρετήσουν σε πρώτη φάση...και ξεκινάω την επεξεργασία πάντα από τα τύμπανα, ακολουθούν συνδυαστικά το μπάσο, ρυθμικές κιθάρες, padοειδή, σόλο όργανα (πρώτα τα φυσικά) και last but not least οι φωνές...ΥΓ. όσο για τα "μαγικά" hints δια πάσαν νόσον και μαλακείαν, έχω αναλύσει τις θέσεις μου επ αυτών, πολλάκις στο παρελθόν νομίζω...ντάξει ξέρω πολλές φορές θυμίζω λίγο την γιαγιά μου κι αυτό το περιβόητο "", που η γυναίκα μου χλεύαζε κάθε φορά που την ρωτούσε πόσο ακριβώς αλάτι θα ρίξει ή σε πόση ακριβώς ώρα θα βράσει το τάδε για τις συνταγές μαγειρικής της... βέβαια τώρα που είναι και η ίδια έμπειρη μαγείρισσα, "κατάλαβε" και απαντάει με τον ίδιο τρόπο στην ανηψιά μου...