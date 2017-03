Καλημέρα και ευχαριστώ για τις γνώμες όλων ανεξαιρέτως. Το αρχικό - βασικό πλάνο μου είναι να ασχοληθώ με το ableton καθώς θεωρώ πλεονέκτημα ότι παρέχεται μαζί....το cubase αναφέρθηκε σαν παράδειγμα λόγω ότι στα στούντιο που χω ηχογραφήσει δίσκους όλοι είχαν κάποια έκδοση του cubase. Προφανώς όμως στο στάδιο που βρίσκομαι το ableton με υπερκαλύπτει. Ο λόγος που έθεσα το βασικό ερώτημα είναι ότι ενώ ακολούθησα βήμα προς βήμα όλες τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχει μέσω βίντεο η focusrite τόσο για το ableton όσο και για τα plug in την πρώτη μέρα δούλευε κανονικά δίχως να εντοπίζει τα plug in. Έκανα ένα scan απ τα preferences και κάποιο plug in έχει σφάλμα με αποτέλεσμα να crusharei το προγραμμα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά το πρόγραμμα δεν ανοίγει εμφανίζοντας error R6034. Όσες οδηγίες βρήκα Δεν μου επιλύσαν το πρόβλημα... Μπορεί να ναι τελείως γελοίο το ερώτημα αλλά ρωτάω λόγω παντελή έλλειψη εμπειρίας στο χώρο. Σκέφτηκα να κάνω uninstall όλα τα plug in και να τα προσθέτω ένα ένα μέχρι να βρω πιο έχει το θέμα.Προφανώς δεν είναι η πιο ορθόδοξη λύση αλλά δεν θα μου πάρει παρα πολυ χρόνο λόγο ότι ακόμα έχω μόνο 6-7 plug in. Κάποια άλλη πρόταση- συμβουλή - λύση???