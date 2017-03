To Roland V-synth κοσμεί πλέον το home studio του cos_dr ως main synth και master keyboard

Ο cos_dr κρατά πανευτυχής στα χέρια του το Roland V-Synth με φόντο τη Λίμνη Πλαστήρα

Ήταν ενθυμούμαι μεταξύ άνοιξης και καλοκαιριού του 2003, αν ενθυμούμαι καλά, εποχή που ήμουν ένας πανέμορφος, πανέξυπνος, καλλιεργημένος νέος με υπέροχο μαυρισμένο και καλογυμνασμένο σώμα, ένας μελαχρινός άγγελος που έκανε τα κορίτσια να σφάζονται για να τον έχουνε δικό τους και άμα τον γεύονταν, δεν ήθελαν ξανά να πάνε με άλλον άντρα και καθόμασταν αραχτοί στον κήπο του εξοχικού, εγώ και το κορίτσι μου, χαλαροί με φραπεδάκι, έτοιμοι να ξεφυλλίσουμε τα περιοδικά μας.Στα χέρια μου, περιοδικό μουσικής τεχνολογίας με το V-Synth στο εξώφυλλο. Το Roland το V-Synth και το V-Synth το Roland!!! Ω, το V-Synth λοιπόν, αυτό. Ναι!Από πολλές απόψεις μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Εκτός του ότι μου άρεσε σαν design, μου άρεσε και σαν concept. Μου άρεσαν αυτά που διάβαζα. Αυτό το πάντρεμα analog modeling, sample importing & manipulation με τη συνδρομή της μεθόδου variphrase (εντυπωσιακή από τότε που βγήκε μέχρι και σήμερα και ίσως και αύριο αν τη συγκρίνουμε με έναν συμβατικό software και hardware sampler, λόγω κάποιων πρακτικών δυνατοτήτων που προσφέρει και δεν υπάρχει λόγος να αναλύσω αυτή τη στιγμή, είναι γνωστά πράγματα αυτά για όσους ασχολούνται), η υποστήριξη των effects, η δομή της αλυσίδας, τα απαραίτητα controls φτιαγμένα έτσι ώστε όλα να ελέγχονται πλήρως κατά το performance του χρήστη σε πραγματικό χρόνο με πρακτικό και εργονομικό τρόπο κλπ. μου έδειχναν πως αυτό το synth ………….. ήταν αυτό που ζητούσα τελικά.Όλα αυτά που προσωπικά ήθελα να υπάρχουν για εμένα και τα είχα πραγματικά ανάγκη, στοχευόμενα, συμμαζεμένα και νοικοκυρεμένα, αν μπορούσα να τα ζητήσω σε ένα όργανο, αυτά τουλάχιστο θα ζήταγα να μου φτιάξουν. Αυτά ξέρουμε όλοι ότι είναι υποκειμενικά και οι προτάσεις ιδιαίτερα εκείνη την εποχή πολλές, αλλά αυτό ρε παιδί μου, πως το λένε, φώναζε εμένα, τουλάχιστο για χρήση στο home studio μου.Η πρώτη μου φυσική επαφή μαζί του, ήταν στο σπίτι ενός φίλου και συμφορουμίτη λίγους μήνες μετα. Το «κέντησα» λίγο τότε και πράγματι μου έβγαλε ικανοποιητική αίσθηση. Όλα γίνονταν με ακρίβεια και ποιότητα. Και με ωραία καινοτόμα εργαλεία πάνω του για να προσθέσουν στο performance. Μια λέξη. Αμεσότητα. Και μια άλλη. Έμπνευση.Α, λέω, αυτό πρέπει να γίνει δικό μου. Το ερωτεύτηκα. Με ενέπνεε. Το γούσταρα πολύ. Και ξέρετε φυσικά οι περισσότεροι φίλοι πως άμα τον εξοπλισμό τον γουστάρεις, αυτό είναι κίνητρο που βγαίνει στη δημιουργία.Καθαρόαιμο synth, όχι εργαλείο για ολοκληρωμένες παραγωγές, εργαλείο παραγωγής και επεξεργασίας ήχων, ηχορρυθμικών sequences, performing platform. Κάπως έτσι.Κομματάκι ακριβό για την εποχή του αφ ενός μεν, αφετέρου δε επειδή για δημιουργία μουσικής χρησιμοποιούσα από τότε σχεδόν αποκλειστικά software που και την εποχή εκείνη έδινε απαράμιλλες και ανεξάντλητες πλήρεις δυνατότητες και ήμουν υπερκαλυμμένος (προτιμούσα δηλαδή από τότε να δίνω λεφτά στο music software και όχι στο hardware όσων αφορά τα πλήκτρα, το θεωρούσα δηλαδή το hardware πεθαμένο σε σχέση τιμής/απόδοσης/ευελιξίας για σπιτική μουσική παραγωγή), επειδή για τα live μου τότε δεν θα με βοήθαγε, είχα άλλον εξοπλισμό γι αυτό……………………………………… δεν μπήκα στη διαδικασία να το αγοράσω. Τι να το κάνω? Χέστο είπα.Όμως το είχα απωθημένο δεν το κρύβω. Για πολλά χρόνια. Κατά βάθος ήξερα ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα έρθει στα χέρια μου. Δεν ξέρω πως το ήξερα, αλλά το ένιωθα. Κάποια στιγμή θα το έχω. Να μου φύγει. Αφού το θαύμαζα τόσο πολύ. Ιδιαίτερα το variphrase ήθελα να το έχω. Σταδιακά απέκτησα τα 3-4 πράγματα που ήθελα, αλλά αυτό ιδιαίτερα μου έλειπε. Γιατί είναι πολύ πρακτικό από πολλές απόψεις. Και στις σημερινές εκδόσεις του πανίσχυρου και μεγαλοπρεπούς KONTAKT, στην εποχή που σε όλα τα daw’s πλέον, ακόμα και η κουτσή μαρία αλλάζουν τα φώτα με μεγάλη ακρίβεια στα samples π.χ. τραβώντας τα απλά με το ποντίκι ή και με touch screen, το variphrase δίνει την ελαστικότητα που τα άλλα δεν μπορούν να δώσουν δίχως editing και mapping………….. οn the fly.Real time εναλλαγές τονικότητας, ταχύτητας κλπ. με μεγάλο εύρος καθόλη τη διάρκεια αναπαραγωγής του δείγματος, με ακρίβεια χωρίς παραμορφώσεις, από ένα μόνο δείγμα. Από ΕΝΑ χαχαχαχαχαχαχαχαχχαχαχαχαχαχαχα Only with Variphrase!!!!!Tώρα γράφω, γράφω…….. Τι γράφω. Περσινά ξινά σταφύλια. Κάτι μας είπες φίλε.Ε, εντάξει, κουβέντα να γίνεται μωρέ, για το χαβαλέ.Τέλος πάντων, μια σειρά αιτιοκρατικών γεγονότων, το έφερε με χρόνους με καιρούς στα χέρια μου. Για να μην φλυαρώ, αυτά που μπορώ να κάνω με τα άλλα που έχω σε software το επισκιάζουν.Όμως πάραυτα ηχητικά (κυρίως λόγω των εφφε και των φίλτρων του) έχει τον χαρακτήρα του. Εργονομικά έχει την άποψή του.Και αισθητικά είναι για εμένα ΚΑΒΛΑ.Δεν έχω πολύ χρόνο για την μουσική. Κατάφερα να ξεκλέψω λίγες ώρες να το ευχαριστηθώ. Να χαλαρώσω μαζί του λίγο. Να παίξω. Επειδή είχα διαβάσει τόσα χρόνια τα πάντα γι αυτό και έχω και μια άλφα εμπειρία από σύνθια, προσαρμόστηκα μαζί του αμέσως. Σαν να το είχα χρόνια. Το κάνω ότι θέλω. Και είναι αυτό που θέλω αυτή τη στιγμή. Να το χρησιμοποιήσω για να φτιάχνω μινιμαλιστικά κομματάκια, ορχηστρικά και να χαβαλεδιάζω, να μαλακίζομαι δημιουργικά χωρίς άγχος κρατώντας παράλληλα επαφή με τη μουσική και τη δημιουργία της. Για αποφόρτιση κυρίως.Γιατί όταν κλείνομαι στην home studio γωνία μου έστω και ελάχιστες ώρες το μήνα, ξεφεύγω. Εκφράζομαι ελεύθερα. Σταματημένα όλα γύρω μου, παίζω και ακούω αυτά που παίζω, που γράφω και αυτό με χαλαρώνει, με γεμίζει με χαρά, με αυτοπεποίθηση. Σαν να συναγωνίζομαι με τον εαυτό μου σε μια χαλαρή παρτίδα τάβλι και είναι υπέροχος τύπος ο εαυτός μου, κάνουμε πολύ καλή παρέα. Αν ήταν θηλυκός ο εαυτός μου και είχε παράλληλη φυσική υπόσταση, τόσο τον γουστάρω που θα τον είχα ήδη πηδήξει, γιατί και αυτουνού του αρέσω. χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαΛοιπόν. Τέλος αυτά.Έφτιαξα, δοκιμάζοντας το νέο μου απόκτημα (Roland V-synth) ένα minimal κομματάκι. Η αρχή μιας δια βίου συμβίωσης με το όργανο, γιατί ξέρω ότι με αυτό θα πεθάνω και μέσω αυτού θα ασχολούμαι από εδώ και μπρός. Όσο αντέξει το όργανο στα χέρια μου. Και αν χαλάσει, πάλι το ίδιο θα πάρω ή θα προσπαθήσω να το φτιάξω.Όλα είναι βγαλμένα από το όργανον και μόνον.Το σεκάνς (σεκανς χαχαχαχαχαχα) έγινε στο Sonar χωρίς καμία άλλη επεξεργασία της/η μέρους της μίξης.Ευχαριστώ τον φίλο που μου το έδωσε σε πολύ καλή τιμή. Και εξαιρετικό παλικάρι-συμφορουμίτης!!!!Έτσι για το καλό. Όλοι να είστε καλά, να περνάτε καλά, να μην αγχώνεστε. Κάνει τεράστιο κακό το στρες και το άγχος. Μάθετε να το αντιμετωπίζετε. Ζητήστε βοήθεια. Κάντε καράτε, ταϊ τσί.Οποιαδήποτε σχόλια για το κομμάτι (demo like), για το V-synth, για εμένα……………….. ελεύθερα. Άμα θέλετε να συζητήσουμε κάτι, καμιά απορία, πρόταση, παράπονο πάνω στο θέμα………………..χαχαχαχαχαχαχααχχαχαχαχαχαχ