Σε ευχαριστώ για την γρήγορη απάντηση. Αναφέρω πως το Logic βλέπει το korg ως korg γιατί το Logic στις ρυθμίσεις του οργάνου έχει αριθμό από banks όπου ο κάθε factory ήχος αντιστοιχεί σε μία από αυτές.

Το όργανο είναι συνδεδεμένο και με usb και με midi καλώδια. Κλασσικά ως midi in στην κάρτα ήχου -> midi out στο korg και Midi out στην κάρτα στο midi in του korg.

Δεν γνωρίζω αν το korg έχει κάποια ιδιαίτερη ρύθμιση στο midi out του σε ποιο midi κανάλι παίζει όπως και στο midi in του.

Μάλλον εκεί πρέπει να βρίσκεται το πρόβλημα γιατί όντως αν δηλωθεί στο Logic το σωστό midi channel θα αρχίσει να παίζει. (βάση των videos που έχω δει)

Όταν πατάω πλήκτρα δε στο korg βλέπω πως το κανάλι μου στο logic παίρνει σήμα κανονικά.