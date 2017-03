Πήγαινε στις MIDI ρυθμίσεις του Pa3X και βεβαιώσου πως τα Midi κανάλια λήψης (receive) είναι ανοικτά, στην θέση ON.

Το εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου αναφέρει αυτά τα πράγματα.



Συμπληρώνω.Από ότι κατάλαβα έχεις συνδέσει με USB το pa3x στο mac σου αλλά και μάλλον το midi out της κάρτας ήχου σου στο midi in του korg και επίσης το midi out του korg στο midi in της κάρτας σου.Και ένας από τους δύο τρόπους θα αρκούσε όσων αφορά την midi επικοινωνία αλλά αυτό δεν έχει τοσο σημασία.Από εκεί και πέρα στο logic προφανώς έχεις ορίσει ως midi in device το Pa3x αλλά μπορεί να έχεις επιλέξει και την κάρτα ήχου σου ταυτόχρονα. Από το όργανο μπορείς να κάνεις την επιλογή midi out.άρα λοιπόν το οργανο στέλνει midi σηματα στο logic.Τώρα θα πρέπει να μπεις στο global edit mode και να φτάσεις στο Μidi Setup General ControlH διαδικασία περιγράφεται εδώΣελίδα 211Από εκεί και πέρα μπορείς να ορίσεις ανάλογα με το midi track που έχεις φορτώσει στο logic σου και τι όργανα έχει στο κάθε κανάλι, σε ποιά κανάλια θα ακούνε αντιστοιχα voices που έχεις επιλέξει (μια μέθοδος).......... διαλέγοντας το κανάλι.Δοκίμασέ το.Πρέπει επίσης να επιλέξεις απο ποιό in θα δέχεται midi messages το pa3Xαν θυμάμαι καλά.Μπορεί να δεχτεί είτε μέσω usb είτε μεσω midi in αλλά νομίζω πρέπει να το διαλέξεις αυτό ανάλογα με τη συνδεσμολογία σου και φυσικά να έχεις ενεργοποιήσει απο το logic αντίστοιχα το midi out device.Αυτά απο εμένα.