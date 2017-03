Καλημέρα και πάλι και ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις!!!Ο driver του οργάνου έχει εγκατασταθεί κανονικά. Τι κατάφερα μέχρι τώρα έχει ως εξής:Μπαίνοντας στο global -> midi διάλεξα ως προφίλ το nuendo. To clock send ενεργοποιημένο και το Local control επίσης. Στο midi in control -> chord 1 midi channel (7) cho2 midi channel (Στο midi in channel -> channel 7 -> controlchannel 8 -> controlMidi out channel -> Channel 7 -> chordChannel 8 -> chordΜε αυτές τις ρυθμίσεις έχω input στο κανάλι του οργάνου στο logic. Βλέπω δηλαδή να παίρνει σήμα.Όλα τα tutorials λένε να κάνω ένα aux channel το οποίο να παίρνει Input από τα midi channels που έχω ορίσει το korg. Ό,τι midi port και να βάλω στο Input το aux δεν παίρνει σήμα.Όμως, αν βάλω τα ακουστικά μου στο korg, παίρνω ακριβώς ότι έχω γράψει στο midi, ακριβώς το ίδιο παίξιμο.Τελικά μήπως πρέπει να συνδέσω και το output του korg στο input της κάρτας ήχου μου (εκεί που γράφω τα μικρόφωνά μου δηλαδή) και να το γράφω μετά ως audio αντί να παιδεύομαι να πάρω σήμα μέσω redirection των καναλιών του logic?Έχει κανείς καμία ιδέα?