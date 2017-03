Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211867.0

Άλλο ένα κομμάτι από το δίσκο Love in Crisis που κυκλοφόρησε την προηγούμενη βδομάδα.Είπα με την ευκαιρία να γράψω κι ένα κομμάτι που βασίζεται στο ukulele-άκι...Music, Lyrics & Arrangement by Nassos Conqueso.Produced by Nassos Conqueso.Website ► Nassos Conqueso | Under the Endless Sky Facebook ► https://www.facebook.com/NassosConqueso Twitter ► https://twitter.com/mad_nassos Recorded at Zero Gravity Studios (Athens, GR).Engineered by Dimitris Dimitriades. Mixed by Dimitris Dimitriades.Mastered by Anestis Psaradakos at Athens Mastering.Artwork designed by Corinna Michaelidou.Cover photo by Eirini Birmpili in Keramikos.George Mitsotakis: DrumsKaterina Koti: BassChris Zantioti: Acoustic GuitarsKleanthis Konstantinidis: Vocals, ShakerDikaia Margiolaki: AccordionNassos Conqueso: Ukuleles, HarmonicaLyrics:I can tell at a glance you’re really sincereYour plans realistic, your tactics austereYour life is following a consistent plotWriting another page without a blotYou can’t be impulsive, I can definitely sayNothing’s compulsive for you in any wayYou never take decisions right on the spotTurning another page without a blotTurning another page without a blotDon’t lead a life of quiet desperationAnything can slip away through fingers like the sandWhat matters is the trip and not the destinationLive deep and the world will be an oyster in your handIt’s sad if you stay forever there in your shellI know it’s hard but I can definitely tellYou’ll never win playing for life’s “all-in” potHoping for another page without a blotHoping for another page without a blotAnother page… Without a blot…Another page… Without a blot…