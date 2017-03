την κιθάρα

Καλημέρα και καλώς τον στο μαγευτικό ταξίδι σπάσιμου νεύρων που λέγεται "τι χρειάζομαι / θέλω απότον εξοπλισμό μου"Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, θα έλεγα να πάρεις την κιθάρα που έχεις και να πας και σε κάποιον άλλο μάστορα.Μπορεί ο πρώτος να μην ήταν καλός, μπορεί να σου είπε κάτι που δεν κατάλαβες, μπορεί ...(fill in the gap)... αλλά με το να πάρεις και μια δεύτερη γνώμη δεν χάνεις τίποτα. Ψάξε λίγο στο forum, θα βρεις αρκετές καλές προτάσεις για μάστορες.Τώρα αν κατάλαβα καλά από αυτό που σου είπε ο πρώτος, έχει σκευρώσει το μπράτσο της κιθάρας σου και έχει τερματίσει και το truss rod ( "βέργα" ) οπότε δεν μπορεί να το επαναφέρει. Αν συμβαίνει αυτό, τότε μάλλον δεν σε συμφέρει να την φτιάξεις και θα σου πρότεινα να κοιτάξεις για κάποια άλλη καινούργια/μεταχειρισμένη. Αλλά όπως είπα,είναι αυτό.Τώρα για νέα κιθάρα, στην φάση που είσαι δεν πιστεύω οτι θα σε επηρεάσουν οι διαφορές στον ήχο που δίνουν οι διαφορετικοί μαγνήτες, τουλάχιστον όχι σε επίπεδο που να μην μπορείς να παίξεις κάτι που θέλεις. Πιο πολύ θα επηρεάσει τον ήχο σου ο ενισχυτής και η πεταλιέρα παρά οι μαγνήτες της κιθάρας σου. Μην παρεξηγηθώ, διαφορές υπάρχουν, αλλά δεν είναι οτι δεν μπορείς να παίξεις ότι θέλεις με κάτι από τα δύο.Η jazzmaster που προτείνεις φαίνεται μια χαρά (από χαρακτηριστικά, δεν έχω παίξει με την συγκεκριμένη) και νομίζω θα σε καλύψει. Με ανησυχεί λίγο το " Neck profile: C " που λέει, δεν ξέρω αν θα σε βολέψει στο χέρι καθώς είναι λίγο πιο χοντρό από αυτό που πιθανά έχεις συνηθίσει, οπότε θα σου πρότεινα να μην πάρεις κιθάρα σε τυφλή αγορά, αλλά καλύτερα να δοκιμάσεις κάτι πριν το αγοράσεις. Επίσης στο budget σου κοίτα και μεταχειρισμένα, είναι πιο value for money και θα πάρεις κάτι ανώτερο από την αντίστοιχη τιμή σε καινούργιο.Όπως και να έχει, αν πραγματικά ασχοληθείς με την κιθάρα ότι και να πάρεις τώρα λογικά σε μερικά χρόνια θα θες κάτι διαφορετικό, οπότε τότε που θα έχεις καταλήξει τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει και τι σου λείπει από την κιθάρα σου, κοιτάς για κάτι άλλο πιο στοχευμένα.Τέλος αν θες να κοιτάξεις προς live μεριά, μάλλον θα χρειαστείς κάποιον άλλο ενισχυτή. Τα 15 watt (υποθέτω transistor και όχι λάμπα) δεν σου φτάνουν αν παίξεις δίπλα σε drummer, δεν θα ακούγεται τίποτα. Ένας καλύτερος ενισχυτής με καλύτερα ηχεία θα σου κάνει μεγάλη διαφορά και στον ήχο σου, οπότε έχε το και αυτό κατά νου.Ελπίζω να βοήθησα και να μην σε έμπλεξα παραπάνω.