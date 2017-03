crosley?

what on earth is that?



νόμιζα ότι λέγαμε για πικάπ. Αυτά είναι look-alikes.



Το θέλεις για μπιμπελό ή θα παίζει κι όλας?

δίσκους έχεις?

ή θα αγοράσεις?

αν ναι πόσους?