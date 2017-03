Ο καθένας μπορεί να νομίζει ό,τι θέλει φυσικά και επίσης να ακούει με ό,τι θέλει τελικά σπίτι του...



Ακριβώς.Live and let live! Ο καθένας τον μύθο του.Ας πούμε πως ενω κι εγω αναπόφευκτα λόγω ηλικίας, έκανα την διαδρομή απο την λάμπα, στο τρανζίστορ και στο digital έχω άλλη άποψη. Την οποία και εφαρμόζω για την προσωπική μου απόλαυση, χωρίς να την επιβάλω σε άλλους ντε και καλά, όσο τα "αναλογικά" μου μηχανήματα και η συλλογή βινυλίων απο το 1970, μαζεύουν σκόνη.Η αλήθεια είναι πως έστειλα πολύ σύντομα τα πλατό και τις moving coil.Μαζί και τα solid Van den Hull και ασημένια interconnect καλώδια. Enough πια... Τι τρέλα κι αυτή...Μια μικρή λεπτομέρεια να έριχνες τότε θα τους μπέρδευες τελείως... όπως αν αναρωτήθηκαν ποτέ πόσα μέτρα καλώδιο χαλκού τρέχει στα στούντιο όπου ηχογραφούνται οι δίσκοι. Και αν με τα εξωτικά καλώδια άκουγαν το ίδιο που άκουσε ο ηχολήπτης που μείξαρε τις πηγές. Μεγάλη και παράλογη κουβέντα but it is the Hi end market.Μικρή σημείωση προς τους νεότερους: Το Technics 1200MkII δεν φτιάχτηκε για dj's.Κυκλοφορούσε πριν τον όρο αυτό και ήταν το καλύτερο direct drive. Απλά απο αυτά που κυκλοφορούσαν τότε ήταν αυτό με την γρηγορότερη εκκίνηση, κάτι που ήθελαν για να μην "κλαίει" όταν ξεκινούσε απο συγκεκριμένο σημείο τραγουδιού. Κάτι παντελώς αχρείαστο στον χαιφιντελίστα που ακούει ολόκληρη πλευρά πριν σηκώσει τον βραχίονα. Πάντως πλάκα-πλάκα είναι η πιο διαχρονική επένδυση στο hi-fi. Αγοράζεται και πουλιέται άμεσα και κρατάει την τιμή του.