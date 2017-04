Εγω θα επιμείνω.



Κράτα το grundig stand alone (με τα ηχεία του) , θα σε εκπλήξουν (ειδικά στις χαμηλές τους).



Μπορείς να συνδέσεις το πικάπ σου (ΠΑΝΩ) στο grundig (και να χρησιμοποιήσεις τον build in ενισχυτή του).



Έχει 1000% είσοδο για phono .



Απλά θα βρείς ένα καλώδιο

5din male to female rca (δες φώτο 1) (τα rca στο πικάπ και το 5din male στο μπομπινόφωνο)



Αν το πικάπ σου είναι παλίο (κεραμική κεφαλή) πιθανόν θα έχει 5din έξοδο και αυτό (και όχι rca). Σε αυτή την περίπτωση το συνδέεις στο μπομπινόφωνο με ένα απλό Midi καλώδιο (δες φώτο 2)(αλλά θα το συνδέσεις τότε στην line είσοδο του Grundig -που επίσης έχει 1000%)..



Παρέκαμψε έτσι ΕΝΤΕΛΩΣ τον pa τελικό, και θα αποζημειωθείς.