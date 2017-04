Αυτο που λες με τα ηχεια του grundig (εφ'οσον εννοεις αυτα που ερχονταν με το επιπλο του) εχει ενα προβλημα, οτι το επιπλο ειναι σε νησι του Ιονιου και θα πρεπει να το φερω Αθηνα κατι που αυτη τη στγμη δεν ειναι δυνατον.

Σκεφτομουν, με βαση αυτο που προτεινεις, δηλ να χρησιμοποιησω το grundig ως πλατφορμα για το audio technica πικαπ μου (και εδω παραπεμπω στο προηγουμενο ερωτημα ποια θα ηταν η εισοδος πανω στο grundig στην οποια θα εμπαινε το πικαπ?), αλλα ως ηχεια να βαλω ενα ζευγος επισης 70's ανεξαρτητων ηχειων (θα πρεπει να δω ποια ειναι, τα εχω σε αποθηκη αυτη τη στιγμη). Τα ηχεια, εφ΄ οσον λες οτι εχει δικη του προενισχυση, μπορουν συνδεθουν σε καποια εξοδο του grundig (ποια?) η εδω υπαρχει καποιο προβλημα που δεν βλεπω αυτη τη στιγμη?



πάνω σε αυτή του την πρόθεση του επέστησα την προσοχή...αλλά και στο link στο link που παραθέτεις αναφέρει στα Spec:- For headphones or amp.που λέει ότι έχει ενσωματωμένα ηχεία και ενισχυτή?...τόσο πολύ ξεκούτιανα κιόλας ορέ?... άμα είναι να με βάλεις σε μια προθήκη δίπλα στα vintage σου (please με την επιγραφή ειδικά για τα μοντέλα σου ότι το άγγιγμα σε μένα επιτρέπεται)...