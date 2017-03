Νομιζω πως στην πραγματικοτητα το τρεμολο ειναι αυτο ακριβως που πρεπει να ειναι για τον χαρακτηρα του οργανου. Προσωπικα δεν ειχα ποτε θεματα μαζι του, λαμβανοντας ως δεδομενο οτι ΜΕ ΤΙΠΟΤΕ δεν ξεκουρδιζει - οπως ανεφερε και ο αγαπητος SF. Ουτε με την στοκ γεφυρα ειχα ποτε προβλημα μιας και εχω σχετικα ελαφρυ χερι και δεν "σκαβω" , εξαλλου ως επι το πλειστον παιζω φλωρικα πραγματα. Εν κατακλειδει, γνωμη μου ειναι πως η JM ειναι περισσοτερο all-around οργανο απ'οτι της αποδιδεται.



Τι να ξεκουρδίσει? Ούτως ή άλλως μισό τόνο travel έχει το πολύ...Είναι δύστροπο όργανο κυρίως λόγω συστήματος γωνία μανικιού-γέφυρα-τρέμολο. Διορθώνεται με aftermarket λύσεις και αλχημείες στο σεταπ.Όλα τα (solid body) όργανα θεωρώ πως είναι πιο all around απ' ό,τι τους αποδίδoνται. Και απ' ό,τι τους φαίνεται επίσης. Οι offset, ευτυχώς για τους λάτρεις, δεν έχουν γίνει σούπα.Κάποια άλλα πράγματα που μου φαίνονται ενοχλητικά στις κιθάρες:-Οι ακμές. Τα saddles των strat, είτε pressed steel είτε blocks. Eιδικά αν χρειάζεται να προεξέχουν οι βίδες ρύθμισης. Οι "τετραγωνισμένες" tune-o-matic με τα κοφτερά τους saddles. Τα μη λειασμένα nuts.-Tα (έλεος) speed knobs της Gibson. Που γλιστράνε όταν πας να τα γυρίσεις με το pinky (όπως όλοι οι νορμάλ άνθρωποι δηλ.)- To vintage tele bridge με το "χείλος". Καημένα μου δάχτυλα.-Η εγγύτητα του 3-way switch με το vol knob στη θέση bridge της tele.-Kάποιες κιθάρες που έχουν ανάποδο output jack (για να φεύγει το καλώδιο πίσω από τη ζώνη κατ' ευθείαν-Το "μαρμελαδοποιημένο" nitro finish στα μανίκια (βλ. Gibζον)-Tα vintage τάστα σε ηλεκτρικές.