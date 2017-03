Εχω και αλλες κιθάρες. Μια Epiphone Les Paul Limited Edition made in Czech. Εδω άλλαξα τους μαγνητες με ToneRider (φθηνη λύση αλλα καλύτερη απο αυτους που είχε η μαμα του)Εχω μια αλλη Epiphone Les Paul Slash (Την αγορασα μαζι με εναν Fender ενισχυτή ας πουμε σαν δώρο... που τελικα μου αρέσει πάρα πολυ ο ήχος της...Μετα απο ενα καλο SETUP που έκανα).Μετα εχω κατι ηλεκτροακουστικες , ακουστικη, κλασσικη.Απλα αυτη η Yamaha ηταν η πρώτη μου ηλεκτρική οταν ημουν πιτσιρικας αγορασμένη απο την μητέρα μου.Βασικά δεν μπορω να βρω τι ξύλα έχει... Σε ενα site που μιλαει για την 721 λεει τα ξύλα αλλα την βγάζει made in Taiwan. ( Yamaha Pacifica 721 | Specifications ) Κάτι που δεν ισχυει για την δική μου μιας και ολα τα παρελκόμενα γράφουν JAPAN και το θυμαμαι απο μικρος οτι είχε ενα καρτελάκι που έγραφε made in Japan.