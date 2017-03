όλοι έχουν δικαίωμα στο λάθος και στο πάθημα.

όμως άλλο να μην του βγεί και άλλο εξ αρχής να είναι λάθος η υπόθεση.

Και η υπόθεση είναι λάθος στο γρήγορα (και στο ότι επειδή το έχει κάνει ο μάλμστην παίζει γρήγορα - αυτή η ταύτιση με το είδωλο θα μας φάει - θα σκάψω την κιθάρα μου και ξαφνικά θα παίζω γρήγορα, λες και αυτό τον έκανε γρήγορο).



Και το πιό βασικό θα πάει περίπατο όλο το Intonation.

Εδώ υπάρχουν πρωτάρηδες και άσχετοι που ακούγονται φάλτσα σε σεταρισμένες και κουρδισμένες κιθάρες.

Φαντάσου τι πάρτυ θα γίνει σε σκαμμένες.



Η κόρη μου είναι 21 και κάνει το δικό της. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ακούσει κι όλας ή ότι εγώ δεν θα μιλήσω.

Εγώ θέλω να μιλάω και να μπορώ μετά να πω "στο είχα πει"



Τέλος πάντων much ado about nothing....