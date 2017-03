20 χρόνια δεν κατάλαβε ότι δεν έπαιζε....



εκτός αν έπαιζε με τον Buddy Rich.....



Ίσα ίσα, αν έπαιζε με τον Buddy Rich, όχι 20 χρόνια, αλλά σε 20 δευτερόλεπτα, θα είχε φάει τέτοιο μπινελίκι, που και η Παναγία στην Εκκλησία θα έκανε ... μόκο.Όλα αυτά μου θύμισαν τον Miles, που είχε πάρει τον Stern πιτσιρίκο, και ... ατίθασο μάλιστα (πολύ ντρόγκα), αλλά και πολύ ντροπαλό.Όταν έπαιζε, ο Miles του έλεγε συνέχεια να ανεβάσει ένταση, αλλά ο πιτσιρικάς ... τίποτα.Βέβαια ο Miles δεν μάσαγε (γνωστό αυτό), και σε κάποιο live που ξεκίνησε ο Stern σόλο, και δεν άκουγε τον Miles που του έλεγε συνέχεια να παίζει πιο δυνατά, έγινε το εξής.Πήγε ο Miles και του τράβηξε το καλώδιο από τον ενισχυτή λέγοντάς του: "You play fuckin loud or don't play at all" ή κάτι τέτοιο.EDIT : Το είχαν αυτό το ευγενικό και ο Miles και ο Buddy Rich, και ο James Brown, και άλλοι πολλοί.