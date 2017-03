Μίστερ Νικ Τρικ, μερικές καλοπροαίρετες συμβουλές, κρατάς ότι θέλεις.



Αν σ'αρέσει και θέλεις να συνεχίσεις το θέμα youtube, γνώμη μου είναι πως χρειάζεται να επενδύσεις κάτι παραπάνω στο όλο θέμα. Και σαν κυριολεκτική (βλ. χρηματική) επένδυση, και σαν χρόνο/όρεξη/ψάξιμο-διάβασμα κτλ.



Τι εννοώ:

Καλύτερη κάμερα/κινητό, οτιδήποτε, συν παρελκόμενα. Οι κάμερες που μπορούν να τραβήξουν σε έστω ένα 720p είναι πλέον αρκετά φθηνές και συνήθως, ακόμα και τα κινητά βγάζουν αξιόλογα βίντεο.

Αναλόγως ψάξου και με background λίγο πιο... "ήπιο", ας πούμε. Κάτι ουδέτερο. Όπως φυσικά και με καλύτερο φωτισμό.



Ηχητικά, η επένδυση αφορά κάποιο interface, τα οποία επίσης βρίσκονται φθηνά, καινούρια ή μεταχειρισμένα. Εγώ προσωπικά κάνω την δουλειά μου με μια αρχαία tascam 122. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, προφανώς, αλλά την δουλειά σου την κάνεις άνετα.



Σ'αυτό το κομμάτι, ασχολήσου γενικώς με τον υπολογιστή. Modelling software (υπάρχουν και αξιόλογα freeware), DAW (reaper) όπως και video editing.

Δουλεύοντας έστω και βασικά πράγματα με τα παραπάνω θα'χεις σίγουρα πολύ καλύτερο ποιοτικά αποτέλεσμα.



Όσον αφορά το... μπλα-μπλα, απλά τα πράγματα. Αν δεν το'χεις, δεν χρειάζεται. Όπως είπες ο ίδιος, let the music do the talking.



Θέλει λίγο (αρκετούτσικο) ψάξιμο το θέμα YT και συνεχώς αλλά μπορείς να κάνεις κάτι αξιόλογο με λίγα χρήματα. Ελλείψει των παραπάνω, γνώμη μου είναι πως δεν αξίζει γιατί ούτε έχεις κάποιο καλό αποτέλεσμα οπτικά, ούτε βγάζεις άκρη ηχητικά μέσα απ'τον θόρυβο και την κακή ποιότητα. Και σ'ένα μέσο όπως το youtube, χρειάζεσαι και τις δύο πλευρές σωστές.



Αυτά προς το παρόν και καλή σου συνέχεια.