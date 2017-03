Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211936.0

Το Σαββατο 22/4 ανοίγουμε τη συναυλία των Skyclad στο Κύτταρο παρέα με τους Strikelight και τους Gauntlet.Προπώληση: No Remorse, Metal Era, Sirens, Eat Metal [15 ευρώ]- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Την ημέρα του live θα κυκλόφορησει ο 3ος μας δίσκος με τίτλο "Dead Man's Hand" καθώς και ο 3ος δίσκος των Strikelight με τίτλος "Beyond the Afterglow" από την Eat Metal Records.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Το live θα ξεκινήσει λίγο πιο αργά απο τη συνηθισμένη ώρα, έτσι ώστε οι SKYCLAD να ξεκινήσουνε λίγο μετα τις 23:00 και να τελειώσουνε κατά τις 00:45.Ο λόγος για τη συγκεκριμένη απόφαση, είναι ότι θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όσους φίλους και φίλες πάνε στο live των CANDLEMASS, αλλά θα θέλανε να μη χάσουνε και το live των SKYCLAD, να μη μπούνε σε δίλλημα επιλογής, αλλά να μπορέσουνε να παρευρεθούνε και στα δύο.....Μετά από επικοινωνία με τη διοργανώτρια εταιρία του ετέρου live, και αφού πήραμε τη διαβεβαίωση ότι οι CANDLEMASS θα έχουνε τελειώσει το set τους στις 23:00 το αργότερο. και εφόσον πρόκειται για Σαββατόβραδο, θεωρήσαμε σκόπιμη αυτή τη κίνηση...Ελπίζουμε στη κατανόηση σας!!!!