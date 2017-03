Κι επειδή μεγάλο ρόλο μάλλον παίζει ο ενισχυτής και λιγότερο οι μαγνήτες έχετε υπ'όψιν περί ποίου ενισχυτή πρόκειται και στις 2 περιπτώσεις ? Κάποιος Fender ίσως?



Σε όλα τα youtube videos του Norman's rare guitars, χρησιμοποιούν είτε Fender Blues Junior (tweed version) είτε Hot Rod Deluxe, με ιδιαίτερη προτίμηση στον δεύτερο. Δεν θεωρώ πως στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουν χρησιμοποιήσει άλλους ενισχυτές από αυτούς τους δύο.Όπως λέει κι ο ωραίος τυπάς mark agnesi στα videos ... 'All EQs at noon, just a lil bit of reverb'EDITΦαίνονται και στο video άλλωστε στην αρχή. Καθαρά ο BJ και το μαύρο χρώμα του Hot Rod Deluxe. Στο τέλος ξεχωρίζουν και οι δύο καθαρά.