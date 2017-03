Γενικά δεν τρελλαίνομαι για τις tribute bands. Πρέπει να έχουν κάτι πολύ ιδιαίτερο για να μου κεντρίσουν το ενδιαφέρον. Ειδικά αυτές που κοπιάρουν και το look και το στήσιμο, τις θεωρώ λίγο καρικατούρες. Αλλά αυτούς εδώ - όπως και τους Band Of Friends του Gerry McAvoy - ευχαρίστως θα τους έβλεπα αν δινόταν η ευκαιρία. Κυρίως γιατί είναι πίσω τους ο τεράστιος Brian Downey, και αν υπάρχει κάποιος που δικαιούται να κάνει tribute στους Lizzy είναι αυτός. Εντάξει ο τραγουδομπασίστας, "είναι" λίγο παραπάνω Lynott για τα γούστα μου, αλλά (μου) δίνει την εντύπωση ότι του βγαίνει φυσικά και δεν προσπαθεί ντε και καλά να τον μιμηθεί. Ένιγουέι, οι Alive and Dangerous του Brian Downey: Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211967.0

Something Wicked This Way Comes