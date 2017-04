Μαγεία. Ιδανική λύση για bedroom players και μόνο με ένα καλώδιο



Sorry Δημήτριε που δεν έχω να σου προτείνω κάποια λύση όσον αφορά το "προβλημά" σου, αλλά μήπως είναι καιρός να "ανακαλύψεις" το Guitar rig για τις ηχογραφήσεις σου.......? και να αφήσεις ήσυχο τον Samick.............



Του το λέω καιρό τώρα BlackCrow8, αλλά you can't teach an old dog new tricks...... Άστον να παιδεύεται με καλώδια και πλεξούδες.....